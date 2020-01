View this post on Instagram

‌ ازدحام جمعیت در مراسم خاکسپاری سردار سلیمانی در کرمان و سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در صباشهر تهران که منجر به جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان شامل جمعی از جوانان دانشجو و همچنین از سایر ملیت‌ها شد، همه ایرانیان را سخت متأثر کرد. ‌ اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدیده، این مصیبت را به ملت ایران #تسلیت می‌گویم. ‌ لازم است دستگاه‌های مسئول، ضمن بررسی و شناسایی علل وقوع این حوادث تأسف‌بار، پیگیری قانونی لازم را برای احقاق حقوق بازماندگان به عمل آورند. ‌ #سقوط_هواپیما #پرواز_اوکراین #PS752 #دانشگاه_شریف #دانشگاه_امیرکبیر #کرمان #قاسم_سلیمانی ‌ 📷 عکس‌ها: برنا قاسمی و روح‌اله وحدتی @Rouhollah.Vahdati، ایسنا. ‌