مطالبه رهبر ایران از مسئولان برای حل مشکلات خوزستان

#خوزستان مسئولان وظیفه دارند که به مسائل این‌روزهای خوزستان رسیدگی کنند و اگر کسی به فکر مردم باشد، نمی‌تواند در مقابل مسائل دشوار خوزستان راحت بماند و این وظیفه‌ی قطعی، فوری و همیشگی حکومت‌هاست که به فکر مردم باشند. ۱۳۹۵/۱۲/۰۲