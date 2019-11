واکنش لاریجانی به سخنان آیت الله خامنه ای درباره حوادث اخیر ایران

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز دوشنبه، گفت: لازم است از رهبر معظم انقلاب سپاسگزاری کنم که با سخنان حکیمانه خود در روز گذشته مسیر حرکت مردم عزیز و مسئولان را در مورد حوادث چند روز اخیر روشن کردند که ضمن توجه جدی به شرایط کشور همه بخش های دولت باید برای حل مسایل مردم و رفع دغدغه های مخصوصا در کنترل قیمت ها همت داشته باشند. همراستایی قوای مختلف در این شرایط ضرورت دارد.

