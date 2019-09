موسوی سال نو کلیمی را به سه زبان تبریک گفت

- آغار سال نوی کلیمیان بر هموطنان کلیمی و همه پیروان راستین آئین موسی کلیم الله مبارک!



- Happy New Year to our Jewish compatriots and to all true followers of great prophet Moses (PBUH).



שנה טובה ומלאה לבני ארצנו היהודים ולכל חסידיו האמיתיים של משה הנביא הגדול#ShanahTovah