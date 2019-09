جلوگیری از عقد دختر 11 ساله با مرد 22 ساله

View this post on Instagram

ویدیویی تلخ از مراسم عقد و ازدواج دختربچه نه ساله و پسر سی ساله: پنجاه میلیون تومان پول نقد + یک جفت شمعدان! ‌در پی انتشار فیلمی از #عقد #دختربچه حدود نه سال برای مرد حدود سی ساله در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فرماندار شهرستان بهمئی نسبت به این عقد واکنش نشان داد. «حکمت الله سنایی»گفت: من هم این فیلم را در فضای مجازی مشاهده کرده‌ام اما از جزئیات بی خبر هستم. وی با بیان اینکه این مساله اتفاق تلخی است، اظهارکرد: به دلایلی ترجیح می دهم در این خصوص صبحت نکنم. فرماندار شهرستان بهمئی خاطرنشان کرد: البته بی تفاوت نخواهیم بود و دستگاههای متولی در حدود اختیارات و وظایف قانونی ورود خواهند کرد. گفته می شود این فیلم در شهر #لیکک‌ مرکز شهرستان بهمئی‌ در استان #کهگیلویه و بویراحمد است. منبع: ایسنا