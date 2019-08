آقای وزیر به وقت آشپزی

View this post on Instagram

. بفرمایید ناهار! برنامه‌ی بعضی جمعه‌های ما این طوریه که آشپزی (انتخاب غذا با بچه‌ها) و شستن ظرف‌ها و ... با من هست، انصافا هم خوشمزه درست می‌کنم. می‌تونید بپرسید! امروز ناهار کشک بادمجون با دستور پخت مخصوص خودم (کپی‌رایت داره 😄) درست کردم. تزیین هم کردم :) برای همه‌ی شما عزیزان جمعه خوبی #با‌خانواده آرزو می‌کنم :) 📸عکس: یهویی توسط همسرم در حالی که همزمان با آشپزی، با محمد داشتم شعر خوندن تمرین می‌کردم.