مراسم تدفین لاکچری برای یک سگ در مسجد رشت + عکس

. ⭕️دفن سگ در مسجد! . 🔺یک زوج اهل رشت با فریب دادن هیئت امنا‌ی مسجدی در روستای امشه بخش سنگر رشت، #سگ خود را در کفنی پوشانده و او را به عنوان فرزند خردسالشان معرفی نمودند و ضمن خرید قبری در #مسجد برای سگ مذکور، این حیوان را طی مراسمی با حضور دوستانشان به خاک سپردند. اما یک روز پس از دفن این سگ، با اقدام سریع نهاد‌های ذیربط، آن حیوان را از قبر در آورده و مراتب جهت پیگیری‌های بعدی و برخورد قاطع با خاطیان در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. . #باشگاه_خبرنگاران_جوان