ظریف: تحریم شدن به جرم دفاع از مردم ایران، بزرگترین افتخار است

. از محبت‌های شما مردم دوست‌داشتنی و‌ بزرگوار یک دنیا ممنونم. بابت همه‌ی محبت ها و پیام‌های زیبایتان... حضور غیررسمی همسرم و من در مراسم موسسه سروش مولانا برای کمک به عزیزان سیل زده و محبت غافلگیرکننده برادر عزیزم دکتر حناچی و برگزارکنندگان محترم بازهم سپاس که تحریم شدن به جرم دفاع از مردم دلاور ایران برای من بزرگترین افتخار است