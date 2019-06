پیام تبریک جهانگیری به تیم ملی والیبال ایران

View this post on Instagram

. موفقيت تيم ملي واليبال كشورمان در صعود افتخارآميز به جمع 6 تیم مرحله نهايي رقابت هاي ليگ ملت هاي والیبال 2019، موجب شادي ملت ايران شد. اين پيروزي ارزشمند را به همه بازيكنان، مربيان و كادر فني، جامعه ورزشي کشور و ملت قهرمان پرور ايران صميمانه تبريك مي‌گويم. اميدوارم در مرحله پاياني رقابت ها نيز شاهد درخشش و افتخارآفريني جوانان برومند و غيورمردان تيم ملي واليبال باشيم. دست حق پشت و پناه تان و دعاي خير ملت بزرگ ايران بدرقه راهتان باد.