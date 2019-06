View this post on Instagram

. امروز با پشتیبانی مخابرات (۲۰۲۰) و چند سرویس ‌دهنده دیگر تماس گرفتم. کیفیت پاسخ‌گویی اصلا خوب نبود. برخی حتی متوجه نشدند روی خطم اینترنت ندارم. این نوع خدمت و معطل‌کردن زیاد پشت خط شایسته مردم نیست. دو هفته، فقط دو هفته سازمان تنظیم مقررات و سرویس دهندگان فرصت دارند این وضع را اصلاح کنند، در پایان اگر تغییرات ملموسی مشاهده نشود شخصا به این موضوع بدون هیچ مماشاتی ورود می‌کنم و می‌دانند آن موقع چه می‌شود! نمونه آن‌را درباره‌ی ستاره‌مربع‌ها و کم‌فروشی دیده‌اند که در زمینه ⁧#حق‌الناس⁩ هیچ تعارف و خط قرمزی ندارم. اگر شما مردم عزیز هم در این خصوص شکایتی دارید لطفا با تماس با ۱۹۵ آن‌را مطرح فرمائید تا رسیدگی شود. ممنون. #گزارش_به_مردم