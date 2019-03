پیام تبریک نوروزی ظریف برای مردم ایران + تصاویر

View this post on Instagram

https://www.aparat.com/v/a9KmJ.. بنام خدا آب زنید راه را، هین! که نگار می رسد مژده دهید باغ را، بوی بهار می رسد! (دیوان شمس/ غزل 649) سلام دوستان فرا رسیدن نوروز را به همه ایرانیان داخل و خارج کشور تبریک عرض می‌کنم. همزمانی نوشدن سال با بهار طبیعت، جلوه ای از فرهنگ ایرانی است. نوروز صرفاً تغییر سال نیست؛ برای مردم ایران و تمام مردمانی که این جشن باستانی را بزرگ می شمارند، نوروز فرصتی برای تأمل، اندیشه و نوشدن است. گذشتگان ما با چنین درکی، توانسته‌اند نوروز ‌را از گزند سالیان محفوظ نگه دارند و آن را به دست ما برسانند. مولانا می فرماید: غیر بهار جهان، هست بهاری نهان! ماه رخ و خوش دهان، باده بده ساقیا! (دیوان شمس/غزل 211) و این بهار نهان که به تعبیری می توان آن را بهار جان و نوشدن و نوکردن گاه به گاه روح آدمی دانست، به اندازه بهار جهان و بیش از آن، دیدنی، زیبا و شایسته ی جشن و پایکوبی است. نوروز دو پیام مهم دارد؛ اول: ضرورت در جریان بودن و نو شدن آدمی و دوم؛ بخشندگی و دریغ نکردن؛ نوروز این مژده ی بهار، طبیعت را جامه می درد تا رخوت و رکود سرما را کناربگذارد و رویش و بارآوری، آغاز کند. انسان امروز بیش از همیشه نیازمند آن است که در حال شدن و نو شدن باشد و این نو شدن و دگرگونی باید به سوی بهتر شدن و بخشنده‌تر شدن باشد. از بهاران کی شود سرسبز سنگ؟ خاک شو! تا گل نمایی رنگ رنگ سال ها تو سنگ بودی دل خراش آزمون را یک زمانی خاک باش! (مولانا/ مثنوی- دفتر اول) این بهترین درس نوروز، برای اخلاق فردی، اجتماعی و جهانی بشر است که در شعر مولانا جاری است. و به راستی؛ مردمانی که نوروز دارند، مردمانی که نوروز جان و جهان را می فهمند، مگر می توانند جز صلح بخواهند و جز نوع دوستی نگاهی به جهان داشته باشند؟ نوروز باستانی، این جشن بزرگ و کهن را به همه ی هم میهنان گرامی و دیگر اهالی جهان نوروز تبریک می گویم و آرزومندم که همچو طبیعت با نوروز، خاک جانمان بستان شود؛ آمد بهار عاشقان، تا خاکدان بستان شود آمد ندای آسمان، تا مرغ جان پران شود! (دیوان شمس/ غزل 536) نوروزتان پیروز. هر روزتان نوروز

