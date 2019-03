واکنش تند هنرمندان به حذف عادل فردوسی پور

View this post on Instagram

لطفا ورق بزنید.. این عکس متعلق به علی فروغی است مدیر شبکه سه کسی که باعث شده فرزند بیست ساله عادل فردوسی پور به گروگان گرفته بشه! با دقت به چهره اش نگاه کنید بخصوص کاپشن اش.شما رو یاد کسی نمی اندازه؟ خیلی کم خوابی نداره؟ بگذریم. میخوام گپی با دوستان هنرمند و ورزشکار بزنم. من که تکلیف ام با تلویزیون روشنه ،قبلا هم عنوان کردم که صدا و سیما مرگ منم از رسانه اش اعلام نکنه. اگه پشت گوشش و دید منم در صدا و سیما خواهد دید. حالا حرفم با دوستان هنرمند و ورزشکاره امیدوارم جسارت بنده رو به بزرگی خودشون ببخش اند. از دیشب در فضای مجازی پست های مختلفی گذاشته شده و همه به اتفاق از عدم حضور عادل عزیز در برنامه نود متاسف هستند. مثلا رامبد جوان عزیز از عادل خواسته نفس عمیق بکشه و حتی گفته نگران نباش مردم و ما در کنارت هستیم! چجوری اش و نمیفهمم! واز بزرگان جامعه ورزشی که تقریبا خبری نیست! بخدا بنده قصد انقلاب ندارم. ولی میخوام یه تقاضا اول از دوستان خودم اگه ورزشی هستند و برنامه ۹۰ رو دوست دارند ،اگه ورزشکارانی که این برنامه براشون مهمه،در ایام عید در هیچکدام از برنامه های عید شرکت نکنند و برنامه پرکن نباشند ،که این به اصطلاح مدیران هر کاری که دلشون خواست با آدم هایی مثل عادل فردوسی پور استاد شجریان،زنده یاد ناصر ملک مطیعی، محسن امیر یوسفی و…..بکنند. بگذارید صداو سیما متوجه بشه که اگر هنرمندان ورزشکاران و فرهیختگان عرصه موسیقی ودیگر مفاخر نباشند ،باید کرکره صدا و سیمارو پایین کشید. آقای حمید استیلی عزیز یه گل به آمریکا زده هنوز در طول سال چندین باراز ایشون و به مناسبت های مختلف دعوت می کنند تا احساس خودش و بعد از زدن گل به امریکا بگه. آقای علیرضا بیرانوند عزیز پنالتی رونالدو گرفته کلی از ایشون در برنامه ها دعوت کردند و… ولی امیر علی اکبری حریف آمریکایی خودش و در ۲۶ اسفندامسال، در چهار دقیقه ناک اوت کرد ،اما دریغ از یه خبر. ولی تا دلتون بخواد این روزها بنا به تخریب جهان پهلوان تختی گذاشتند… اگه جسارت میکنم‌ و میگم در ایام نوروز در هیچیک از برنامه های سال تحویل و… شرکت نکنید به نظرم احترام به خودتان گذاشته اید.بگذارید حتی مسئولین مهم مملکتی بدانند که این مدیران تازه بدوران رسیده نه تنها کار درستی نمیکنند بلکه روز بروز نارضایتی مردم و بیشتر می کنند. صدا و سیما متعلق به مردمه و انسان های لایقی که مردم دوستشون دارند. حرف زیاده ودر یه پست نمیشه همه حرف هارو زد. یک بار هم شده بیاییم به حرف هایی که میزنیم عمل کنم.همین.

