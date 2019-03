به گزارش اسپوتنیک، بخش رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، ویژه برنامه این سفارتخانه را به مناسبت فرارسیدن نوروز 1398 اعلام کرد.

سفارت ایران در مسکو با انتشار کارت های تبریکی از ایرانیان مقیم روسیه برای مراسم شرکت در مراسم عید نوروز که با حضور مهدی سنایی، سفیر جمهور اسلامی ایران در هتل کورستون برگزار می شود، دعوت بعمل آورد.

© Photo / Embassy of the Islamic Republic of Iran, Moscow

برنامه سفارت ایران در مسکو ویژه عید نوروز