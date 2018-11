قلیان سرگرمی جوانان ایرانی

#Notohubblebubble#Notosmoking

Each puff is more than one cigarette.

هر پُک قلیان بیش از کشیدن یک نخ سیگار، مواد #سرطان زا وارد ریه ها می کند.

در یک جلسه ۶۰ دقیقه‌ای قلیان، فرد در معرض حجم دودی ۱۰۰ تا ۲۰۰ مرتبه بیشتر از یک سیگار قرار می‌گیرد.#نه‌به‌قلیان #نه‌به‌دخانیات pic.twitter.com/JZBQx3PbwX