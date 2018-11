واکنش به اشتباه املایی بنر 13 آبان در شیراز

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، در آستانه راهپیمایی روز 13 آبان، مردم شیراز عکس بنری در فضای مجازی منتشر شد که حاوی جمله انگلیسی DAWN WITH U.S.A (به معنی سپیده دم با آمریکا) به جای DOWN WITH U.S.A (مرگ بر آمریکا) بود که این امر واکنش منفی کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.

​به دنبال آن که شهرداری شیراز در اطلاعیه ای اعلام کرد که این بنر توسط دیگر سازمان های تبلیغاتی تهیه شده است، نگاه ها به سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان دوخته شد که نشان آن در این بنر آمده بود.

با این حال، روابط عمومی این شورا با استناد به مطالب مطرح شده در برخی رسانه ها افزوده است: این که طرح بنر از طرف شورای هماهنگی تبلیغات به آنها (شهرداری) داده شده و با اعتمادی که داشته اند نسبت به چاپ و نصب آن اقدام کرده اند، خود بیانگر این موضوع است که بنر فوق توسط شورای هماهنگی نه طراحی، نه چاپ و نه نصب شده است.

​در این اطلاعیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس اشاره ای به این موضوع نداشته است که اگر این شورا، بنر را طراحی نکرده است، کدام ارگان یا نهاد یا شرکت این بنر را طراحی کرده و دارای مسئولیت در این زمینه است.

در توضیحات روابط عمومی این شورا آمده است: شهرداری شیراز به عنوان وظیفه و جهت اطلاع رسانی بهتر، نسبت به تغییر سایز طرح و بازطراحی آن برای نصب بر روی پل هوایی اقدام نموده و قطعا کم توجهی به محتوا در چاپ و نصب موجب بروز این موضوع شده است.

در بخش دیگری از اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس آمده است: بر اساس تحقیقات به عمل آمده و قرائن قطعی موجود، در درج متن لاتین مورد اعتراض مؤمنین هیچ گونه تعمدی توسط هیچ نهاد یا دستگاهی صورت نگرفته است.