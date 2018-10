فرمانده سپاه: نظامیان سوری دانش کافی برای کار با سامانه اس-300 دارند

به گزارش اسپوتنیک، ارسال اس-300 اقدام متقابل روسیه به حادثه سقوط هواپیمای ایل-20 روسی در آسمان سوریه بود که مسکو اسرائیل را برای آن مسئول می داند. در ابتدای ماه اکتبر وزیر دفاع روسیه سرگی شایگو اعلام کرد که سه سامانه موشکی اس-300 به سوریه فرستاده شده و نظامیان محلی برای هدایت آن سه ماه آموزش می بینند.

پیشتر شبکه ی اسرائیلی DEBKAfile به نقل از منابعی اطلاع داده بود که کاربرد سامانه های اس-300 توسط متخصصین ایرانی به نظامیان سوری آموزش داده می شود.

کوثری گفت: " این خبر کذب محض است. ارتش سوریه دانش و قابلیت های کافی برای هدایت سامانه موشکی اس-300 به طور مستقل دارد. سوریه به کمک برای بهره برداری از این سامانه احتیاج ندارد."

