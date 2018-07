هدیه برای دختری به نام ریحون +عکس

. دست به دست کنید ریحون ببینه:)) یه آقا پسر اصفهانی برای اینکه عشقش رو سورپرایز کنه 25 تا از این پارچه نوشته‌ها زده تو سطح شهر:). توئیت----》》》 توئیتر فارسی⚘ ━━━━━━━━━━━━━━━ 💎🌹کانال تلگرامی توئیت فارسی رو دنبال کنید🌹💎 🆔 Telegram.me/Twiit_Farsi 👈‌ ━━━━━━━━━━━━━━

A post shared by توئیتر فارسی (@twiit.farsi) on Jul 30, 2018 at 8:36am PDT