ادامه واکنش های کاربران به اقدام روان پریشانه شاخ مجازی +عکس

با این اسکول‌های خودآگاه چه باید کرد؟ /واکنش امیرمهدی ژوله به حمله تروریستی زنِ ایرانی در آمریکا. امیرمهدی ژوله با انتشار ویدئویی از این زن در صفحه ی اینستاگرامش نوشت:. "دختر سينه بادكنكي اسلحه گرم گرفت دستش رفت تو ساختمون يوتيوب ملت رو بست به رگبار بعد هم خودش رو كشت.چرا؟در اعتراض به سياست هاي يوتيوب!!!!. ما چه نقشي داشتيم تو اين اتفاق؟چه نقشي داريم تو اين اتفاقها؟. اصلا چي كار بايد كرد تو مواجهه با اين شاخهاي اينستا؟با اين بيا منو ببين ها؟با اين قر و قاطي خورها و دندون قشنگها و استوري گذارها و هشتاد و نود و صد و پنج ها و بريز بيرون ها و پسرهاي ايران و پرهزينه ها و كم هزينه ها و همه اسكول هاي خوداگاه و ناخودگاه فضاي مجازي و فضاي حقيقي حتي.فلان بازيگر و فلان خواننده و فلان سياستمدار؟. همه اينايي كه براي ديده شدن از بيرون ريختن هيچ چيز ابايي ندارند؟؟؟نه از بدن هاي كج و معوج و نه محتويات مغز متروكشان. اينارو بايد نديد و دامن نزد به اين شهوت سيري ناپذيرشون كه يه روز از استوري هاشون بيرون ميزنه يه روز از خبر حمله تروريستي!به يوتيوب؟يا اينكه بايد جمع و تفريقشون كرد تو جشنها و ويژه برنامه ها و جلدهاي نشريات كه هم بخنديم هم جلد و برنامه رو ببنديم هم نياز هورمونهاي شاخ موردنظر رو براورده كنيم؟؟ اينا تا كجا ميرن براي ديده شدن؟من حتي.توحتي. تا به جواب برسيم فعلا بترسيم ازشون.ازمون.". با دنبال کردن سینماسریال، در جریان آخرین اخبار جنجالی سینما و هنرمندان قرار بگیرید 👈 @cinemaserial

