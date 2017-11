درخواست هواداران ایرانی از مجری زن مراسم قرعه کشی جام جهانی روسیه+عکس

В английском языке есть слово Juxtaposition. Это когда противоположности находятся рядом друг с другом. Вот этот сильнейший контраст и есть juxtaposition. Я нашла его в Казани. Удивительный город, один из любимых в России. @sardar_azmoun, спасибо за интервью! Скоро увидите в эфире #azmoun #sardarazmoun

A post shared by Maria Komandnaya (@komandnaya) on Oct 16, 2017 at 2:28am PDT