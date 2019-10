بانک برتر ایران معرفی شد

مؤسسه یورومانی، بانک آینده را به عنوان « بانک برتر ایران (Iran`s Best Bank ) » برای سال 2019 میلادی، انتخاب و معرفی کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از عصر ایران، بانک آینده در سال 2018 میلادی نیز به عنوان «بانک برتر ایران » و در سال ۲۰۱۷ به عنوان « بانک برتر تحول‌ساز در خاورمیانه» توسط یورومانی انتخاب شده بود.

کسب عنوان « بانک برتر ایران برای سال 2019 میلادی» پنجمین افتخار جهانی و متوالی بانک آینده، در 3 سال اخیر به شمار می‌رود.

انتخاب به عنوان بانک سال جمهوری اسلامی ایران(Bank of The Year in Iran) از سوی نشریه بین‌المللی بنکر و دریافت تندیس و گواهی از این نشریه معتبر در دو سال پیاپی (2017 و2018) از دیگر افتخارات بانک آینده است.

آیین اعطای تندیس و گواهی مربوط به بانک‌های برتر کشوری، منطقه‌ای و جهانی از سوی موسسه یورومانی با حضور بیش از 366 نفر از مدیران ارشد بانک‌ها، از 122 کشور جهان، شامگاه چهارشنبه ( پنجم تیرماه 98 )برگزار شد و تندیس و گواهی بانک برتر ایران برای سال 2019، به نماینده بانک آینده اعطا شد.

مؤسسه معتبر یورومانی ((Euromoney) ، مدت 28 سال است که بانک‌ها را در سه سطح کشوری، منطقه‌ای و جهانی براساس عملکرد سال مالی قبل، ارزیابی و با یکدیگرمقایسه می‌کند.

بر اساس ارزشیابی این موسسه، بانک‌ها بر اساس بهترین بانک در هر کشور، برترین بانک منطقه و همچنین برترین بانک‌های هر منطقه در رشته‌هـای مختلف؛ در مناطق جغرافیایی جهان (خاورمیانه، آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و آفریقا) و برترین بانک جهان و برترین بانک‌ها در چند رشته تخصصی در سطح جهانی انتخاب می‌شوند.