ترامپ پس از انتخابات آمریکا به ایران وعده "معامله عادلانه" می دهد

به گزارش اسپوتنیک، روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران در کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا، در آستانه امضای توافق نامه های عادی سازی روابط توسط بحرین، امارات و اسرائیل بیان کرد: در صورت انتخاب مجدد در ماه نوامبر، آماده انعقاد "یک توافق بسیار عادلانه" با ایران خواهد بود كه هدف اصلی آن حل مشكل برنامه هسته ای تهران است.

