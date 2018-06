بدون نایک برنده شدند

فوتبالیستهای تیم ملی ایر،ن تیم ملی مراکش را فارغ از اینکه نایک حاضربه ارائه تجهیزات به این تیم نشد،در مسابقات دور اول مرحله گروهی جام جهانی 2018 در روسیه شکست دادند.

این مسابقه از گروه B که در روز جمعه در سنت پترزبورگ برگزار شد، با نتیجه 1: 0 به نفع ایران به پایان رسید.

در این زمینه، در میان طرفداران ایرانی در شبکه های اجتماعی،هشتگ "ما انجام دادیم بدون شما" محبوبیت خاصی پیدا کرده است.

علیرضا جهانبخش،مهاجم تیم ملی ایران در این مورد اشاره کرد:نایک با این کار خود، 80 میلیون هوادار بالقوه را از دست داد.

همانطور که قبلا گفته شد، نایک از ارائه تجهیزات ورزشی به تیم ملی ایران خودداری کرده است.این تولید کننده علت این موضوع را تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی توضیح می دهد. تیم ایران خواستار عذرخواهی نایک شده است و در این مورد از فیفا کمک خواسته است.

​#WE_JUST_DID_IT_WITHOUT_YOU pic.twitter.com/Q5tWzn77HG

— atefeh es (@atefeh8800) 16 июня 2018 г.

​کاش #مسئولین_غرب_گدای کشورم میدونستن بدون اتکا به غرب هم میشه پیروز شد!!#we_just_did_it_without_you pic.twitter.com/uEAQHTIwAD

​They can take away the shoes but they can't take away the spirit! ✌🏽#Iran#FifaWorldCup2018 #JustDoIt#WeJustDidItWithoutYou pic.twitter.com/LxndPLCRxY

