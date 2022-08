https://ir.sputniknews.com/20220814/شما-هر-روز-چه-مقدار-می-توان-هندوانه-بخورید-12049596.html

شما هر روز، چه مقدار می توان هندوانه بخورید؟

النا سولوماتینا، متخصص رژیم غذایی، در مقاله ای می نویسد که آیا هندوانه می تواند جایگزین ناهار شود و حداکثر سهم این غذای لذیذ برای سلامتی چقدر است. 14.08.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک،النا سولوماتینا، متخصص تغذیه در روسیه، کاندیدای علوم پزشکی می‌گوید: هندوانه به‌عنوان میان‌وعده جدا از بقیه غذاها بهتر است مصرف شود، زیرا هندوانه حاوی قند زیادی است. به گفته او، شما نمی توانید بیش از 200 گرم از این غذای لذیذ را در یک زمان بخورید. میزان دویست گرم هندوانه بسیار است.شما نیازی به خوردن هندوانه به اندازه یک کیلوگرم ندارید، محتوای کالری هندوانه 25 تا 27 کیلو کالری در هر 100 گرم است، هر کیلوگرم هندوانه به طور متوسط ​​250 کیلو کالری دارد و دو کیلوگرم آن 500 کیلو کالری است. این کالری همانند ناهار بسیار مناسب است، اما نیازی نیست هندوانه را جایگزین ناهار کنید، مقدار توصیه شده هندوانه در هر نوبت غذایی به میزان 200 گرم است، این یک میان وعده معمولی است نه کامل. یک تکه هندوانه از آب نبات، کلوچه یا کیک بهتر است.پیش از این در خبرها آمده بود که در صورت تشدید پانکراتیت حاد (التهاب لوزالمعده.)، کوله سیستیت (التهاب کیسه صفرا)، زخم معده، باید از خوردن خربزه اجتناب شود.این متخصص هشدار داد: "از آنجا که خربزه به عنوان یک ملین ملایم عمل می کند، در صورت بروز هرگونه اختلال در کار روده ها نیازی به مصرف آن نیست: این محصول می تواند مشکلات روده را تشدید کند."خربزه حاوی ویتامین C بیشتری نسبت به هندوانه است. صد گرم خربزه حاوی حدود 36 میلی گرم ویتامین C است، در حالی که هندوانه حاوی حدود هشت میلی گرم است. این بدان معنی است که شما برای تأمین نیاز روزانه اسید اسکوربیک ، که برای بزرگسالان 70-100 میلی گرم است ، فقط 200 گرم خربزه بخورید برای بدن کافی است. ویتامین C نه تنها برای ایمنی مهم است و اثر مفیدی روی پوست دارد.

