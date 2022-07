https://ir.sputniknews.com/20220728/جوانان-ایرانی-رتبه-یک-سرگردانی-در-جهان-عکس-11814629.html

جوانان ایرانی رتبه یک سرگردانی در جهان +عکس

به نظر می رسد بیکاری و مشکلات جوانان ایرانی در سطح جهانی نیز هویدا است. 28.07.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، واژه NEET که اولین‌ بار در سال ۱۹۹۹ به‌طور رسمی در سطح سیاسی انگلیس مطرح شد، در کمتر از ۱۰ سال در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای درحال توسعه مطرح و به‌ کار گرفته شد. این شاخص که مختصر واژگان "Not in Employment, Education or Training" بوده، روایتگر وضعیت جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ای است که نه در حال تحصیلند (ترک تحصیل کرده‌اند) نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول ‌کار هستند. براساس مطالعات مختلف در کشورهای جهان، این جوانان علاوه‌ بر اینکه فرصت‌های آینده خود را از دست می‌دهند و همچنین به‌عنوان سربار خانوار (به لحاظ اقتصادی و معیشت) محسوب می‌شوند؛ بیش از دیگر گروه‌های سنی درمعرض بزهکاری، اعتیاد به موادمخدر و ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و بر همین اساس سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در سطح دنیا بیشترین توجه را برای فراهم‌ کردن امکان اشتغال و مهارت‌آموزی برای این‌دسته از جمعیت معطوف می‌دارند. روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: "بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۹ از ۱۰.۵ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۴ سال، ۸.۱ میلیون نفر از آنان نه در حال تحصیل، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه شاغل هستند." و بر اساس این آمارها، ایران در سطح جهان به رتبه اول در نرخ NEETها رسیده است. البته با فرض اینکه این رقم صحت نداشته باشد، هم طبق داده‌های مرکز آمار، کشورمان در کنار کشورهای آفریقایی بالاترین نرخ NEETها را دارد. یکی از جامعه‌شناسان به "فرهیختگان" می‌گوید نرخ بالای NEETها، آینده جامعه ایران را در مسیر یک زلزله ۸ ریشتری قرار می‌دهد. اتفاقی که اگر از همین امروز به فکر حل آن نباشیم، در آینده با هزینه گزاف و سیلی محکم سراغ ما خواهد آمد. کاربران با گلایه‌های فراوان عنوان می‌کنند که مسئول این فاجعه‌ در ایران دولتمردان این کشور هستند که با بی‌توجهی به جوانان، نیروی کار جوان و اشتغال این جوانان آنان علاف و بیکار در جامعه هستند. این کاربران معتقدند بسیاری از افرادی که در سطح کشور مسئولیتی را عهده‌دار هستند سن بازنشستگی خود را رد کرده‌اند و همچنان مشغول فعالیت هستند و این چنین است که جایی برای جوانان باقی نمی‌ماند. کاربران عنوان می‌کنند که این موضوع یکی اصلی‌ترین معضلات جامعه است و تا بیش از این به جامعه آسیب نزده بهتر است برای آن چاره‌ای اندیشید. جمعی از کاربران هم با کنایه عنوان می‌کنند با این حساب می‌توان دلیل افزایش سرقت‌ها و ناامنی در جامعه را فهمید‌.

