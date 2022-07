https://ir.sputniknews.com/20220719/ویروس-کشنده-ماربورگ-در-غنا-شناسایی-شد-11684796.html

ماربورگ یک بیماری تب خونریزی دهنده است که میزان مرگ و میر بسیار بالایی در انسان دارد، تاکنون تمام موارد ثبت شده در آفریقا رخ داده است. 19.07.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، دو مورد از ویروس بسیار کشنده ماربورگ در غنا شناسایی شده است که اولین مورد برای کشور غرب آفریقا است.این بیماری پس از آزمایش خون دو نفر در ماه گذشته که نشان از آلوده بودن آنها به ویروس ماربورگ داشت، مشکوک به وجود این بیماری در کشور شد. نمونه ها به انستیتو پاستور در سنگال فرستاده شد و در آنجا نتایج تایید شد.این دو بیمار از آن زمان جان باختند، آنها با هم ارتباطی نداشتند.سازمان جهانی بهداشت (WHO) آن را یک شیوع رسمی در غنا اعلام کرده است، اما حتی قبل از تایید موارد، سازمان جهانی بهداشت از قبل شروع به تنظیم این موارد کرده است؛ مقامات بهداشتی در محل هستند و وضعیت را بررسی می کنند و برای واکنش احتمالی شیوع بیماری آماده می شوند. دکتر فرانسیس کاسولو نماینده سازمان جهانی بهداشت (WHO) در غنا، در اوایل این ماه قبل از ابتلا به این موارد گفت: ما از نزدیک با کشور کار می‌کنیم تا شناسایی، ردیابی تماس‌ها و آمادگی برای کنترل شیوع ویروس را افزایش دهیم.با تایید این موارد، WHO از این منابع برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس استفاده می کند.دکتر ماچیدیسو موتی مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در آفریقا، گفت: این خوب است زیرا بدون اقدام فوری و قاطع، ماربورگ می تواند به راحتی از کنترل خارج شود. سازمان جهانی بهداشت در حال حمایت از مقامات بهداشتی است و اکنون که شیوع این بیماری اعلام شده است، ما منابع بیشتری را برای پاسخ به این بیماری اختصاص می دهیم. حداقل ۹۸ نفر که به عنوان افراد نزدیک شناسایی شده اند در قرنطینه قرار گرفته اند.ماربورگ از حیوانات آلوده به ویژه خفاش ها سرایت می کند. WHO به ساکنان توصیه می کند که از غارهایی که ممکن است خفاش ها در آن حضور دارند دور بمانند و گوشت را به طور کامل بپزند.پیشتر یک مورد تایید شده دیگر از ماربورگ در غرب آفریقا، در گینه در آگوست سال گذشته وجود داشت. این بیماری مهار شد و سازمان جهانی بهداشت در ماه سپتامبر پایان شیوع در آن کشور را اعلام کرد. موارد قبلی در آفریقا شامل افرادی از جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، آفریقای جنوبی و اوگاندا بود.

