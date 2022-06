https://ir.sputniknews.com/20220620/علل-اصلی-چاقی-چیست-11264688.html

علل اصلی چاقی چیست؟

متخصص قلب و عروق علل اصلی چاقی را یادآور شد. 20.06.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه " Eat This Not That! (ETNT)"، محمد اس. الو، متخصص قلب و عروق، استادیار بالینی پزشکی قلب و عروق در دانشگاه میدوسترن و نویسنده کتاب کاهش وزن واقعی " برنامه کاهش وزن بدون ترفند، رژیم غذایی، مد و محدودیت” علل اصلی چاقی را یادآور شد.به عقیده وی، غذای ارزان و در دسترس می تواند منجر به چاقی شود. غذاهای پرکالری بسیار خوش طعم آنقدر خوشمزه هستند که کنترل میزان مصرف آنها دشوار است.وی در ادامه گفت: " نمونه ای از چنین غذاهای پرکالری چیپس سیب زمینی است. آنها ترد، پرکالری هستند. خوردن فقط یک تکه غیرممکن است! تصور کنید که مجبور باشید به جای چیپس یک سیب زمینی آب پز بخورید؟ حاوی یک دهم کالری است، بسیار سیر کننده است، اما نه طعم خوبی دارد و نه مصرف آن خوشایند".این متخصص دومین عامل تحریک کننده مجموعه ای از اضافه وزن و چاقی را کاهش فعالیت بدنی نامید.این متخصص قلب یکی دیگر از دلایل چاقی را اعتیاد به رژیم های غذایی سخت نامید. به گفته وی، بسیاری از افراد می خواهند به نتیجه سریع برسند و به همین دلیل رژیم های سخت را انتخاب می کنند. به گفته این متخصص، افراد نمی توانند برای مدت طولانی به هیچ محدودیتی پایبند باشند و به تدریج به عادت های غذایی قبلی خود باز می گردند. او خوردن غذاهایی را که دوست دارید، اما در حد معقول توصیه می کند.به گفته این متخصص، تمرینات قلبی بیش از حد به حل مشکل اضافه وزن نیز کمکی نمی کند. بسیاری از مردم بر این باورند که به محض کاهش کالری و انجام تمرینات هوازی، وزن خود را کاهش خواهند داد. این برای چند ماه کار می کند، اما نه برای طولانی مدت. شما باید کاری را که دوست دارید انجام دهید. او خاطرنشان کرد که محدود کردن خود در غذا بسیار ساده تر از افزایش مصرف کالری است.

