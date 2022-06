https://ir.sputniknews.com/20220615/استرس-پیری-سیستم-ایمنی-را-تسریع-کرده-است-11204959.html

استرس پیری سیستم ایمنی را تسریع کرده است

استرس پیری سیستم ایمنی را تسریع کرده است

دانشگاه کارولینای جنوبی پیری سریع سیستم ایمنی را با استرس مرتبط دانست.

به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان دانشگاه کارولینای جنوبی دریافتند که استرس پیری سیستم ایمنی را تسریع می‌کند و به طور بالقوه خطر ابتلا به سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی و شدت عفونت‌های ویروسی را افزایش می‌دهد. نتایج این مطالعه در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.با افزایش سن، سیستم ایمنی بدن به طور طبیعی شروع به کاهش شدید فعالیت خود می کند که به عنوان ایمونوسنسانس شناخته می شود. مشخصات ایمنی فرد ضعیف می شود و با تعداد بیش از حد گلبول های سفید فرسوده و کمبود گلبول های سفید تازه و "ساده لوح" که آماده مقاومت در برابر عفونت ها و سلول های معیوب هستند مشخص می شود. پیری سیستم ایمنی نه تنها با سرطان، بلکه با بیماری های قلبی عروقی، افزایش خطر ابتلا به ذات الریه، کاهش اثربخشی واکسن و اختلال در عملکرد اندام ها مرتبط است.محققان داده‌های 5744 بزرگسال بالای 50 سال را که پرسشنامه‌ای را برای ارزیابی سطوح استرس ناشی از شرایط مختلف زندگی تکمیل کردند، تجزیه و تحلیل کردند. نمونه‌های خون داوطلب با استفاده از فلوسیتومتری، روشی برای شمارش و طبقه‌بندی سلول‌های خونی با استفاده از لیزر مورد مطالعه قرار گرفتند.مشخص شد افرادی که نمره استرس بالاتری داشتند، پروفایل ایمنی پیرتر با درصد بالایی از گلبول های سفید فرسوده داشتند. ارتباط بین رویدادهای استرس‌زای زندگی و سلول‌های T فعال کمتر حتی پس از کنترل تحصیلات، سیگار کشیدن، مصرف الکل، شاخص توده بدنی، نژاد یا قومیت قابل توجه باقی ماند.

