بریتنی اسپیرز ازدواج کرد

بریتنی اسپیرز ازدواج کرد

بریتنی اسپیرز با مدل و بدنساز ایرانی، سام عسگری ازدواج کرد. 10.06.2022

2022-06-10T20:00+0430

2022-06-10T20:00+0430

2022-06-10T20:00+0430

به گزارش اسپوتنیک، بریتنی اسپیرز، بازیگر زن پاپ آمریکایی، با مدل مد و بدنساز سام عسگری ازدواج کرد. به گزارش مجله پیپل، مراسم ازدواج این خواننده ۴۰ ساله و مربی ۲۸ ساله تناسب اندام در لس آنجلس برگزار شد.به گفته این نشریه، این زوج جوان حدود 60 مهمان از جمله همکار بریتنی روی صحنه، مدونا خواننده، بازیگر و خواننده سلنا گومز، بازیگر درو بریمور و پاریس هیلتون به همراه مادرش کیتی را به این جشن دعوت کردند. مشخص شده است که پسران این خواننده از ازدواج اولش، شان پرستون و جیدن جیمز در مراسم عروسی حضور نداشتند. با این حال کوین فدرلین، وکیل پدرشان، تبریک آنها را ابلاغ کرد و گفت که بچه ها برای مادرشان خوشحال هستند. برای عروسی، عروس لباسی از خانه مد ورساچه انتخاب کرد و از راهرو با آهنگ الویس پریسلی رفت Can't Help Falling in Love به محل مورد نظر رفت.به گزارش رسانه ها، سام عسگری (نام واقعی حسام عسگری) در اواخر سال 2016، زمانی که برای فیلمبرداری در ویدیوی Slumber Party او برای انتخاب بازیگر حضور داشت، قلب این خواننده را به دست آورد. او در طول مبارزات قانونی او برای استقلال از قیمومیت پدرش در کنار او بود. از سال 2008، جیمی اسپیرز بیشتر جنبه های زندگی دخترش را پس از اینکه دادگاه او را به دلیل مشکلات روحی و روانی این خواننده بازداشت و حضانت فرزندانش را از او سلب کرد، کنترل کرده است. در اواسط نوامبر 2021، دادگاهی در لس آنجلس به طور رسمی حضانت جیمی اسپیرز از دخترش را خاتمه داد.ثروت این خواننده 60 میلیون دلار تخمین زده می شود که شامل 2.7 میلیون دلار نقد و 56.3 میلیون دلار سرمایه گذاری و املاک است.

