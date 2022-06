https://ir.sputniknews.com/20220607/کشف-داروی-جدید-ضد-سرطان-11125117.html

کشف داروی جدید ضد سرطان

دانشمندان کالج بیلور مهارکننده های ضد سرطانی پروتئین BET را شناسایی کردند. 07.06.2022

به گزارش اسپوتنیک، محققان کالج پزشکی بیلور و بیمارستان کودکان تگزاس ترکیبات قوی و بسیار خاصی را شناسایی کرده‌اند که از پیشرفت سرطان جلوگیری می‌کنند.بر اساس مقاله ای که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، مهارکننده های BET BD1 نقطه شروعی در توسعه داروهای ضد سرطان موثرتر با عوارض جانبی کمتر هستند.یک رویکرد جدید برای کشف دارو به دانشمندان این امکان را می‌دهد که به طور همزمان میلیاردها ترکیب را غربال کنند و مولکول‌های قوی را که به پروتئین‌هایی متصل می‌شوند و دارای یک برومدمین (BD) هستند، یک زیرساخت عملکردی از حدود 110 اسید آمینه شناسایی کنند.در آزمایش‌های آزمایشگاهی با سلول‌ها، مهارکننده‌های جدید BD1 فعالیت ضد لوسمی مشخصی از خود نشان دادند.پروتئین های حاوی BD با سرطان، التهاب، بیماری های عفونی و اختلالات متابولیک مرتبط هستند، بنابراین آنها به اهداف دارویی بالقوه برای بیماری های مختلف تبدیل شده اند. مهارکننده‌های BD ممکن است به کنترل رشد سرطان کمک کنند، اما در آزمایش‌های بالینی، برخی عوارض جانبی و کارایی محدودی داشته‌اند که پیشرفت بالینی بیشتر را متوقف کرده است.

