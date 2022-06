https://ir.sputniknews.com/20220605/شمار-افراد-آلوده-به-آبله-میمون-در-27-کشور-به-800-نفر-می-رسد-11100057.html

شمار افراد آلوده به آبله میمون در 27 کشور به 800 نفر می رسد

شمار افراد آلوده به آبله میمون در 27 کشور به 800 نفر می رسد

سازمان جهانی بهداشت می گوید که موارد ابتلا به آبله میمون در 27 کشور نزدیک به 800 نفر است. 05.06.2022, اسپوتنیک ایران

2022-06-05T21:25+0430

2022-06-05T21:25+0430

2022-06-05T21:25+0430

خارج از خبرها

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/8461669_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_2a612bebcdf198db4aa5c6c362462867.jpg

به گزارش اسپوتنیک، سازمان بهداشت جهانی (WHO) از 780 مورد تایید شده آبله میمون در بین انسان ها آگاه است، عفونت در 27 کشور غیر بوم زاد شناسایی شده است.طبق بیانیه سازمان جهانی بهداشت، از 13 می تا 2 ژوئن، این سازمان "780 مورد تایید شده آزمایشگاهی آبله میمون از 27 کشور عضو در چهار منطقه WHO" دریافت کرد.این سازمان گفت: "این نشان دهنده افزایش 523 مورد تایید شده آزمایشگاهی (+ 203 درصد) از زمان شیوع این بیماری در 29 مه است که در مجموع 257 مورد گزارش شده است.خاطرنشان می شود که تا 2 ژوئن، هیچ مورد مرگ و میر مرتبط با آبله میمون در کشورهای غیر بومی مشاهده نشده است، اما همچنان مرگ و میر از کشورهای آندمیک گزارش می شود.همانطور که توسط سازمان بهداشت جهانی تاکید شده است، خطر سلامت عمومی در سطح جهانی اکنون در حد متوسط ​​ارزیابی می شود.این سازمان توسعه دستورالعملی را برای حمایت از کشورهای عضو WHO در نظارت، تشخیص و آزمایش آزمایشگاهی، بررسی آبله میمون و ردیابی تماس و واکسیناسیون و ایمن سازی اعلام کرد.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خارج از خبرها