علائم غیر واضح کلسترول بالا کدامند؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تارنمای" اینو بخور، اونو نخور" (Eat This, Not That!) پزشکان مشهور علائم غیر واضح کلسترول بالا در خون را فهرست کرده اند - به گفته... 31.05.2022

2022-05-31T12:45+0430

2022-05-31T12:45+0430

2022-05-31T12:45+0430

جهان

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تارنمای" اینو بخور، اونو نخور" (Eat This, Not That!) پزشکان مشهور علائم غیر واضح کلسترول بالا در خون را فهرست کرده اند - به گفته آنها، ناراحتی قفسه سینه و درد در دست ها می تواند از علائم خطرناک این بیماری باشد. کارشناسان هشدار می دهند که بسیاری از زنان از افزایش سطح کلسترول خود آگاه نیستند.پروفسور ارین دانلی میچوس توضیح داد: "تقریباً 45 درصد از زنان بالای 20 سال دارای سطح کلسترول تام 200 میلی گرم در دسی لیتر یا بیشتر هستند که بالا در نظر گرفته می شود، اما نظرسنجی انجام شده توسط انجمن قلب آمریکا نشان داد که 76 درصد از زنان حتی نمی دانند شاخص های آنها چیست".به گفته پزشکان، کلسترول بالا می تواند منجر به ایجاد بیماری های قلبی عروقی و سکته شود. بنابراین، آنها تاکید می کنند، علائمی مانند ناراحتی قفسه سینه، تنگی نفس، درد بی دلیل در بازوها و پاها را نادیده نگیرید. کلسترول بیش از حد می تواند باعث تصلب شرایین شود: باریک شدن رگ ها و کاهش جریان خون به قلب، که می تواند منجر به آنژین صدری همراه با درد قفسه سینه شود.همچنین، سطح کلسترول بالا ارتباط نزدیکی با دیابت نوع 2 دارد. حتی با کنترل مناسب قند خون، افراد مبتلا به دیابت تمایل به داشتن تری گلیسیرید بالا، لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) و گاهی اوقات لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL) دارند. احتمال ابتلا به آترواسکلروز را افزایش می دهد.کلسترول از مواد طبیعی است که در بدن ساخته می شود. مقادیرعمده این ماده (75%) توسط کبد و میزان کمتری ازآن (25%) از طریق مواد غذایی وارد بدن می شود. اگرچه افزایش بیش از حد کلسترول برای بدن مضر است اما وجود به اندازه کلسترول نقش مهمی درحفظ غشای سلولی و ساخت هورمون ها ایفا می کند.

