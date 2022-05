https://ir.sputniknews.com/20220518/علت-توفان-های-غبار-غول-پیکر-در-مریخ-مشخص-شد-10953710.html

علت توفان های غبار غول پیکر در مریخ مشخص شد

علت توفان های غبار غول پیکر در مریخ مشخص شد

دانشگاه هیوستون طوفان های گرد و غبار در مریخ را به عدم تعادل انرژی خورشیدی مرتبط می داند. 18.05.2022, اسپوتنیک ایران

2022-05-18T14:00+0430

2022-05-18T14:00+0430

2022-05-18T14:00+0430

جهان

فضا و نجوم

خارج از خبرها

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/179/43/1794318_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_3bf4eabfca9c84274c3f9aa2dcb7e153.jpg

به گزارش اسپوتنیک، دلیل طوفان های غبار غول پیکر در مریخ احتمالاً عدم تعادل در مقدار انرژی خورشیدی جذب شده و آزاد شده توسط سیاره در زمستان و تابستان است. نتیجه گیری دانشمندان دانشگاه هیوستون در مقاله ای که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است به تفصیل بیان شده است.مشخص است که اتمسفر نازک مریخ و گریز از مرکز یا طویل شدن مدار نسبتاً زیاد، به حساسیت سیاره به تغییرات دمایی زیاد کمک می کند. مریخ با نزدیک شدن به خورشید مقدار زیادی انرژی خورشیدی را جذب می کند که مربوط به بهار و تابستان در نیمکره جنوبی است. در همان زمان، تفاوت های قابل توجهی در دمای فصلی بین نیمکره جنوبی و شمالی رخ می دهد که باعث می شود بادهای قوی بر روی سطح می وزند. هنگامی که مریخ از خورشید دور می شود، شروع به آزادسازی انرژی بیشتر از آنچه که جذب می کند، می کند. با توجه به مدل های پذیرفته شده عمومی، بودجه انرژی بین فصول به طور کلی باید متعادل باشد.محققان داده های رصدی ایستگاه بین سیاره ای خودکار نقشه بردار جهانی مریخ، مریخ نورد کنجکاوی و ماموریت InSight را تجزیه و تحلیل کردند. آنها نشان دادند که میانگین توان انرژی تابشی حدود ۱۱۷ وات بر متر مربع سطح است، اما این رقم با زمان روز و فصل بسیار متفاوت است. نوسانات فصلی قابل توجه به عدم تعادل جدی انرژی تابشی جذب شده و آزاد شده کمک می کند که ۱۵.۸ درصد است. برای مقایسه، بر روی زمین، عدم تعادل انرژی تنها ۰.۳-۰.۴ درصد است. به گفته نویسندگان مقاله، این ممکن است به طور مستقیم با طوفان های گرد و غبار قدرتمند در سیاره سرخ مرتبط باشد.علاوه بر این، خود طوفان ها بر عدم تعادل انرژی تابشی تأثیر می گذارند.به عنوان مثال، دانشمندان دریافتند که طوفان گرد و غبار جهانی در سال ۲۰۰۱ میانگین قدرت تابشی مریخ را در طول روز حدود ۲۲ درصد کاهش داد، اما در شب آن را ۲۹ درصد افزایش داد.همانطور که نویسندگان کار علمی می نویسند، نتایج مطالعه نشان می دهد که نظریه ها و مدل های مدرن باید با در نظر گرفتن ویژگی های انرژی تازه شناسایی شده مریخ تجدید نظر شوند. همچنین باید به اصلاح مدل‌ های آب و هوایی زمین که گرمایش جهانی و اثرات آن را پیش‌ بینی می‌کنند، کمک کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جهان, فضا و نجوم, خارج از خبرها