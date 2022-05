https://ir.sputniknews.com/20220514/سه-عامل-تسریع-پیری-10917251.html

سه عامل تسریع پیری

یک متخصص پوست اظهار داشت که روغن معدنی پیری را تسریع می‌کند. 14.05.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک به نقل از The Sun، ربکا گرین از انگلیس، بنیانگذار کلینیک زیبایی The Green Room Clinic، سه علت که پیری را تسریع می‌کنند، نام برد.این متخصص توصیه کرد که برچسب محصولات مراقبتی با دقت مطالعه شوند. به گفته وی، ممکن است این محصولات حاوی الکل مضر برای پوست و روغن معدنی باشند. به گفته گرین، روغن معدنی از تنفس پوست، حذف سموم و انجام سایر وظایف مهم پوست جلوگیری می‌کند. با همان دقتی که در رژیم غذایی خود دارید، ترکیبات محصولات مراقبت از پوست خود را بررسی کنید. وقتی مواد تشکیل دهنده را در گوگل جستجو می‌کنید و زمانیکه خواهید دید که شرکت‌ها به خود اجازه می‌دهند چه چیزی را به محصولات خود اضافه کنند، شوکه خواهید شد.این متخصص در پایان گفت: علاوه بر این، اجتناب از استفاده از کرم ضد آفتاب، ویتامین C و رتینول (ویتامین A) ممکن است از عوامل تسریع پیری باشند.

