موزه‌ای که صاحب پیراهن مونرو بود چند تار موی بازیگر فقید را به کیم کارداشیان هدیه داد. 13.05.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، حاشیه‌های حضور کیم کارداشیان در فرش قرمز شب نشینی موزه متروپولیتن و پوشیدن یکی از نمادین‌ترین لباس‌های مرلین مونرو هنوز ادامه دارد. در یکی از آخرین واکنش‌ها یک کارشناس زندگی مرلین مونرو مدعی است که کیم کارداشیان مو‌های "قلابی" مرلین مونرو را هدیه گرفته است.پس از آنکه کیم کارداشیان یکی از لباس‌های مرلین مونرو را از موزه‌ای که پیراهن در آن نگه داری می‌شد امانت گرفت، این موزه چند تار موی بازیگر فقید را به کیم کارداشیان هدیه داد، اما این کارشناس می‌گوید این هدیه ممکن است "تقلبی" باشد!پیراهن مشهور مریلین مونرو از موزه"Ripley's Believe it or Not" قرض گرفته شده بود. موزه‌ای در اورلاندو، فلوریدا که ظاهراً کارداشیان را با چیزی که ادعا می‌کردند تار‌های موی مونروی افسانه‌ای است سورپرایز کردند. مو‌هایی که به گفته این موزه درست قبل از اینکه مونرو در سال ۱۹۶۲ برای رئیس‌جمهور جان اف کندی در مدیسون اسکوئر گاردن تولدت مبارک را بخواند، چیده شده‌اند.با این حال اسکات فورتنر، تاریخ‌نگار مونرو، ادعا می‌کند که بخش‌هایی از داستان موزه درست نیست و ممکن است حتی مدارکی برای اثبات آن داشته باشد. فورتنر در اینستاگرام نوشت: "خبر فوری: مو‌های مرلین مونرو که توسط (موزه) ریپلی به کارداشیان هدیه شده تقلبی است." روز جمعه این کلکسیونر ویدئویی که ریپلی از پذیرش هدیه توسط کارداشیان منتشر کرده بود را دوباره به اشتراک گذاشت و به دنبال آن یک تصویر از وب سایت موزه و آنچه فورتنر ادعا می‌کند عکسی از رسید آرایشگاهی در سال ۱۹۶۲ است که منشا این حلقه مو را زیر سوال می‌برد را منتشر کرد.فورتنر که بزرگترین مجموعه خصوصی اموال و بایگانی‌های مونرو را در اختیار دارد، در وب سایتش مطلبی را به اشتراک گذاشت که مو‌های مونروی کارداشیان را قلابی عنوان می‌کرد. ریپلی در بیانیه‌ای توضیحات خود را در مورد حلقه موی اهدا شده به کارداشیان و همچنین یک حلقه موی دیگر که تنها در رختکن متروپولیتن نمایش داده شده بود منتشر کرد و توضیح داد که هیچ‌کدام از آن‌ها را نمی‌توان به‌طور قطعی با روز تولد جان اف کندی مرتبط دانست. طبق توضیحات اولیه ریپلی حلقه مو توسط آرایشگر مونرو رابرت چمپیون درست قبل از اجرای او در مدیسون اسکوئر گاردن، زمانی که او "تولدت مبارک" را برای کندی خواند، کوتاه شده‌اند؛ اما فورتنر ادعا کرده چمپیون در آن شب مشهور هرگز به مو‌های مونرو دست نزده است. او توضیح داده است که چمپیون در آن روز به خصوص مو‌های مونرو را کوتاه نکرده بلکه کنت بتل بوده که این کار را انجام داده است. ادعایی که با رسید منتشر شده از آرایشگاه بتل به تاریخ ۲۵ می ۱۹۶۲ که تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ همان ماه را نیز ذکر کرده مطابقت دارد.

