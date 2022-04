https://ir.sputniknews.com/20220426/اوباما-به-بایدن-حسادت-می-کند-10783955.html

شبکه فاکس نیوز نوشت که سخنگوی اتاق نمایندگان آمریکا ارتباط رئیس جمهور سابق باراک اوباما با جو بایدن را به حسادت توصیف می کند. 26.04.2022, اسپوتنیک ایران

آمریکا

به گزارش اسپوتنیک، بر اساس اطلاعات این شبکه، ننسی پلوسی سخنان مشابه را در کتاب دو خبرنگار از نیویورک تایمز "This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future" تکرار کرده است. این کتاب قرار است سه شنبه آینده منتشر شود.در این کتاب آمده است: در ابتدای دوره ریاست جمهوری، بایدن و اوباما گهگاهی تلفنی صحبت می کردند اما این مذاکرات به دور از برادری نزدیک بود که هر دو سیاست مدار به عنوان یک افسانه سیاسی به کشور فروختند. پلوسی که در این دوره ارتباطش با اوباما را حفظ کرده بود، اینطور شرح داد: اوباما به بایدن حسادت می کند.مشاور بایدن در این کتاب خاطر نشان می کند که یکی از دلایل این احساس ممکن است این باشد که دولت فعلی ایالات متحده برخلاف دولت قبلی مترقی تر معرفی می شود.

