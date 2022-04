https://ir.sputniknews.com/20220416/نحوه-تشخیص-سرطان-پروستات-در-مراحل-اولیه-10704919.html

نحوه تشخیص سرطان پروستات در مراحل اولیه

نحوه تشخیص سرطان پروستات در مراحل اولیه

مشکل در ادرار و کمردرد مشخصه سرطان پروستات است. 16.04.2022, اسپوتنیک ایران

2022-04-16T00:30+0430

2022-04-16T00:30+0430

2022-04-16T00:30+0430

جهان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/171/51/1715144_0:390:2946:2047_1920x0_80_0_0_03eb9db04b6c30a6965964a60a83e0c5.jpg

به گزارش اسپوتنیک، پورتال آمریکایی "Eat This, Not That" مشکل در ادرار و کمردرد را علائم سرطان پروستات نامید که به شناسایی بیماری در مراحل اولیه کمک می‌کنند.در این مقاله اشاره شده است که سرطان پروستات شایع‌ترین نوع سرطان در بین مردان است و از نظر تعداد مرگ و میر بعد از سرطان ریه رتبه دوم را دارد. اکثر مبتلایان به سرطان پروستات مردان بالای 65 سال هستند.علائم بیماری با افزایش اندازه غده پروستات و تأثیر آن بر مجرای ادرار ظاهر می‌شود. در این حالت، بیمار اغلب به خصوص در شب میل به ادرار کردن دارد.همچنین سرطان پروستات را می توان با درد در ناحیه کمر یا باسن مشخص کرد که نشان دهنده گسترش سلول‌های سرطانی است.

https://ir.sputniknews.com/20220401/کشف-دو-گیاه-موثر-در-مبارزه-با-سرطان-10572048.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جهان