خطرناک ترین فرد جهان از نظر بایدن

خطرناک ترین فرد جهان از نظر بایدن

رئیس جمهور آمریکا " مردوک" غول رسانه ای را خطرناک ترین فرد در جهان نامید. 04.04.2022

2022-04-04T19:00+0430

2022-04-04T19:00+0430

2022-04-04T19:00+0430

آمریکا

به گزارش اسپوتنیک، بر اساس کتاب دو روزنامه نگار آمریکایی که در ماه می منتشر می شود، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بیشتر از هر چیز در جهان از روپرت مردوک غول رسانه ای می ترسد.کتاب تحت عنوان This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future توسط جاناتان مارتین و الکس برنس گزارشگران روزنامه نیویورک تایمز نوشته شده است.طبق اطلاعات این دو نویسنده، بایدن اواسط سال 2021 در گفتگو با مشاور خود که نامش ذکر نشده است، مردوک 91 ساله را خطرناک ترین فرد در جهان نامید. شبکه سی ان ان که با متن این اثر آشنا شده، این مطلب را منتشر کرد.بایدن همچنین شبکه فاکس نیوز را که توسط پسر غول رسانه ای لاکلان اداره می شود، یکی از مخرب ترین نیروها در آمریکا معرفی کرد.شبکه سی ان ان بعید نمی داند که بیانات بایدن ممکن است به جنجال های گسترده اجتماعی تبدیل شود با احتساب به اینکه پیشتر رئیس جمهور هیچگاه درباره فاکس نیوز و موسس آن علنا صحبت نکرده است.

