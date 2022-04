https://ir.sputniknews.com/20220401/با-نشانههای-کمبود-برخی-ویتامینها-در-بدن-آشنا-شوید-عکس-10569518.html

با نشانه‌های کمبود برخی ویتامین‌ها در بدن آشنا شوید +عکس

با نشانه‌های کمبود برخی ویتامین‌ها در بدن آشنا شوید +عکس

ویتامین‌ها یکی از مواد بسیار حیاتی برای بدن انسان‌ هستند که از طریق علائم و عوارض می‌توان از کمبود هر یک از آنها مطلع شد و با برخی از مواد غذایی آن را جبران... 01.04.2022

2022-04-01

2022-04-01T05:51+0430

2022-04-01T05:51+0430

خارج از خبرها

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/07e4/0c/1b/7338499_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_37272f1425f65d7409dd78a7f66dafc9.jpg

به گزارش اسپوتنیک، علائم و نشانه‌های کمبود ویتامین به نوع ویتامین یا مواد مغذی بستگی دارد. فرد دچار کمبود ویتامین ممکن است که تمام یا تنها برخی از علائم را داشته باشد که غالبا به مرور، بیشتر افراد با علائم وفق پیدا می‌کنند و همین هم باعث عدم تشخیص بیماری می‌شود. در صورتی که اگر فرد برای مدت طولانی علائمی مانند خستگی، ضعف یا تمرکز پایین داشته‌ باشد، بهتر است به پزشک مراجعه کند چراکه این علائم ممکن است علامت شروع فقر ویتامین شدید باشد.کمبود ویتامین برخی علائم کلی دارد که عبارتند از:۱- درد در انگشت ها، پشت ساق پا وکف پا، کمبود کلسیم، پتاسیم و منیزیم۲- شکاف در گوشه لب‌ها کمبود ویتامین‌های گروه B۳- احساس خستگی ناشی ازکمبود ویتامین‌ B2۴- خواب رفتن و کرخی دست و پا کمبود ویتامین‌های B6 و B12۵- جوش‌های قرمز در بازوها و گونه‌ها کمبود ویتامین‌های گروه A و D۶- افسردگی ناشی ازکمبود ویتامین‌ D۷- ریزش موی شدید‌ ناشی ازکمبود ویتامین‌ B۸- اختلالات دید شبانه ناشی ازکمبود ویتامین A۹- بی‌اشتهایی ناشی ازکمبود ویتامین‌ B۱۰- حالت تهوع، یبوست و نفخ ناشی ازکمبود ویتامین‌ B12۱۱- خونریزی لثه و زخم‌هایی که دیر خوب می‌شوند C۱۲- سردرد و سرگیجه ناشی ازکمبود ویتامین‌ B3۱۳- اسهال ناشی ازکمبود ویتامین‌ B9۱۴- بی‌خوابی ناشی ازکمبود ویتامین‌ B5۱۵ -خشکی پوست ناشی ازکمبود ویتامین‌ A وBدرمان کمبود ویتامین به نوع و شدت آن بستگی دارد. در بیشتر موارد توصیه می‌شود که مواد مغذی و ویتامین‌های مورد نیاز بدن از طریق مواد غذایی تأمین شود. با این حال، در برخی موارد ممکن است بیمار نیاز به مصرف مکمل یا مولتی ویتامین داشته باشد.منبع طبیعی ویتامین A: هویج و دیگر غذاهایی شامل سیب زمینی شیرین و خربزه که همگی از رنگدانه های کاروتن استفاده می‌کنند.منابع طبیعی ویتامینB: این گروه حیاتی از مواد مغذی را می‌توان در کل مواد غذایی فرآوری نشده، به طور خاص تمام حبوبات، سیب زمینی، موز، عدس، فلفل چیلی، لوبیا، مخمر و ملاس یافت.منابع طبیعی ویتامین C: همه میوه‌های نارنجی را می‌شناسیم! آنها منبع ویتامین C هستند – میوه‌ها و سبزیجات غنی از ویتامین C شامل گوآوا، فلفل قرمز و سبز، کیوی، گریپ فروت، توت فرنگی، کلم بروکسل و طالبی هستند.منابع طبیعی ویتامین D: جدا از صرف چند دقیقه جلو خورشید که تولید ویتامین D را تحریک می‌کند، می‌توانید این مواد مغذی را از تخم مرغ، ماهی و قارچ به دست آورید.منابع طبیعی ویتامین E: خوراکی مورد علاقه ما که غنی از این ویتامین است، بادام است. هم چنین شما می‌توانید آجیل‌های دیگر، مثل دانه آفتابگردان و گوجه فرنگی را بخورید تا از این مزایا بهره‌مند شوید.منابع طبیعی ویتامینK: سبزیجات برگ سبز بهترین منابع طبیعی ویتامین K هستند - بنابراین مطمئن شوید که مقدار زیادی کلم پیچ، اسفناج، کلم بروکسل و بروکلی می‌خورید.منابع طبیعی فولیک اسید: منابع طبیعی دلپذیری برای اسید فولیک وجود دارند که شامل سبزیجات تیره، مارچوبه، بروکلی، مرکبات، لوبیا، نخود، عدس، دانه‌ها، گل کلم، چغندرقند و ذرت هستند.منابع طبیعی کلسیم: این کانی یکی دیگر از آنهایی است که باید بیشتر بدانیم - بهترین منابعش محصولات لبنی مانند ماست، پنیر و شیر، همراه با پنیر سویا و شیره قند شیره سیاه هستند.منابع طبیعی زینک یا روی: غذاهای دریایی مثل صدف نیز به همراه اسفناج، بادام هندی، لوبیا و - برای شکلات تلخ و تیره هستند.منابع طبیعی آهن: ممکن است از دانستن این که صدف‌ها، محتوای بالایی از آهن دارند تعجب کنید. منابعش شامل صدف و گوشت‌های بدن مانند کبد، و برای گیاه خواران، سویا، حبوبات، دانه کدوتنبل، لوبیا، عدس و اسفناج منابع عالی آهن هستند.منابع طبیعی کروم: تا زمانی که رژیم غذایی شما شامل همه دانه‌های کامل، سبزیجات تازه و گیاهان، شما باید مقدار کافی کروم دریافت کنید.

