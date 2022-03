https://ir.sputniknews.com/20220325/متخصص-تغذیه-از-راه-های-کاهش-وزن-برای-افراد-میانسال-سخن-گفت--10509504.html

متخصص تغذیه از راه های کاهش وزن برای افراد میانسال سخن گفت

متخصص تغذیه از راه های کاهش وزن برای افراد میانسال سخن گفت

جاناتان والدز، متخصص تغذیه آمریکایی، راه هایی را برای کاهش وزن با کمک نوشیدنی ها برای افراد میانسال و مسن ذکر کرده است. 25.03.2022, اسپوتنیک ایران

2022-03-25T14:27+0430

2022-03-25T14:27+0430

2022-03-25T14:27+0430

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/201/76/2017654_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_0779766e9e827c3fa2466ef91b5c3860.jpg

به گزارش اسپوتنیک، توصیه های این متتخصص در نشریه Eat This, Not That! (این را بخور نه آن!) منتشر شده است.والدز گفت که نوشیدن مایعات کافی برای کاهش وزن بسیار مهم است. این پزشک توصیه می کند که نوشیدنی های کم کالری را خودتان شیرین کنید و مثلاً توت فرنگی به آب اضافه نمایید . این متخصص تغذیه توضیح داد: "هشت توت فرنگی به اندازه یک پرتقال کامل حاوی ویتامین C است. این مقداری است که یک فرد در روز به آن نیاز دارد و به حفظ سطوح بهینه کلاژن در پوست و استخوان ها کمک می کند. علاوه بر این، چنین نوشیدنی بهتر از یک لیوان معمولی آب شما را اشباع می کند".او همچنین توصیه می کند مصرف مشروبات الکلی را به عنوان منبع کالری اضافی محدود کنید. والدز توضیح داد که اندازه استاندارد او که حدود یک گیلاس شراب است، حاوی حدود 100 کیلو کالری است و حتی اگر در روز اینقدر الکل بنوشید، بدن در هفته 700 کیلو کالری غیر ضروری دریافت می کند.ابن پزشک به جای مشروبات الکلی، نوشیدن نوشابه های گیاهی با افزودن میوه هایی مانند سیب یا گلابی به آب را توصیه می کند.علاوه بر این، او به نوشیدن کوکتل های پروتئینی را توصیه می کند زیرا کاهش وزن سالم به مقدار کافی پروتئین نیاز دارد.والدز همچنین توصیه می کند نوشیدن آب میوه ها را متوقف کرده و میوه ها و سبزیجات تازه مصرف کنید زیرا آنها حاوی فیبر هستند که به شما کمک می کند مدت طولانی تری سیر بمانید.

https://ir.sputniknews.com/20220323/متخصص-تغذیه-توضیح-داد-که-چرا-رژیم-های-غذایی-سخت-برای-کاهش-وزن-موثر-نیستند-10496381.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60