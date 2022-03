https://ir.sputniknews.com/20220322/-غذای-پرچرب-عامل-مهمی-در-ریزش-مو-10486455.html

غذای پرچرب عامل مهمی در ریزش مو

نتایج پژوهش های جدید نشان داده که روش های آسان تری برای کمک به کاهش ریزش مو وجود دارد. 22.03.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، مطالعه ای که در نشریه Nature منتشر شد حاکی از آن است، بین گروهی از موش هایی که با رژیم غذایی پر چرب یا رژیم غذایی استاندارد تغذیه می شدند، آنهایی که رژیم غذایی پر چرب را دنبال می کردند احتمال بیشتری داشت نازک شدن و ریزش مو را تجربه کنند. دکتر هیرونوبو موریناگا، نویسنده ارشد مطالعه می گوید که تغذیه با رژیم غذایی پر چرب با تهی کردن سلول های بنیادی فولیکول مو که در تجدید سلول های بالغ موثر در رشد مو نقش دارند، موجب نازک شدن مو می شود.تنها پس از گذشت چهار روز، پژوهشگران توانستند تغییراتی در شرایط مو و پوست موش هایی بودند که با رژیم غذایی پر چرب تغذیه می شدند. همچنین، نشانه های افزایش استرس اکسیداتیو که با آسیب بافت و افزایش خطر سرطان پیوند خورده است نیز مشاهده شد. مطالعه ای در سال 2013 که در نشریه Journal of the American Academy of Dermatology منتشر شد نیز نشان داد بین گروهی از 189 مرد با میانگین سنی 30.8 سال، آنهایی که اضافه وزن داشتند یا چاق بودند، به طور قابل توجهی احتمال بیشتری دارد آلوپسی (ریزش مو) را نسبت به افرادی که وزن عادی داشتند، تجربه کنند.به گفته، دکتر سوبروتو چاترجی، استاد پزشکی در دانشگاه جانز هاپکینز و نویسنده ارشد این مطالعه، یافته های ما نشان می دهد که رژیم غذایی غربی موجب ریزش مو، سفید شدن مو و التهاب پوست در موش ها شده و معتقدیم فرآیندی مشابه در مردانی که ریزش و سفید شدن موی خود زمانی که یک رژیم غذایی سرشار از چربی و کلسترول را دنبال می کنند، رخ می دهد.

