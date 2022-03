https://ir.sputniknews.com/20220318/متخصص-تغذیه-بهترین-میوه-برای-تقویت-استخوان-ها-را-معرفی-کرد-10450226.html

متخصص تغذیه بهترین میوه برای تقویت استخوان ها را معرفی کرد

لورن هریس پینکوس، متخصص تغذیه از ایالات متحده آمریکا بهترین میوه برای حفظ سلامتی استخوان ها را معرفی کرد. 18.03.2022

به گزارش اسپوتنیک، توصیه های این متخصص در نشریه Eat This, Not That! (ETNT) (این را بخور نه آنرا!) منتشر شده است.لورن هریس پینکوس، آلو را یکی از مواد غذایی لازم در رژیم غذایی شما برای تقویت استخوان ها و جلوگیری از پوکی آنها می داند. این متخصص تغذیه توضیح می دهد: آلو منبع پتاسیم، منیزیم، ویتامین K و پلی فنول ها است که از سلامت استخوان ها حمایت کرده، تراکم مواد معدنی استخوان را افزایش داده و میزان از دست رفتن حجم استخوان ها را کاهش می دهد.علاوه بر این، به دلیل محتوای بالای سوربیتول طبیعی، آلو برای روده مفید است. هریس پینکوس خوردن آلو را هر روز توصیه می کند. می توان آن را به ماست، بلغو،ر جو دوسر یا سالاد اضافه کرد.پیش از این، یک پزشک عمومی از ایالات متحده راه هایی را برای حفظ جوانی نام برد. اول از همه، او توصیه کرد که مقدار زیادی شکر مصرف نکنید.

