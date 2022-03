https://ir.sputniknews.com/20220310/متخصص-تغذیه--از-میوه-ای-نام-برد-که-به-غلبه-بر-میل-به-شیرینی-کمک-می-کند-10379407.html

متخصص تغذیه از میوه ای نام برد که به غلبه بر میل به شیرینی کمک می کند

متخصص تغذیه از میوه ای نام برد که به غلبه بر میل به شیرینی کمک می کند

یک متخصص تغذیه آمریکایی از میوه ای نام برد که می تواند هوس خوردن شیرینی را کاهش دهد. توصیه های او توسط نشریه !Eat This, Not That منتشر شده است . 10.03.2022, اسپوتنیک ایران

2022-03-10T14:35+0330

2022-03-10T14:35+0330

2022-03-10T14:35+0330

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/307/72/3077225_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f8f0d2aa4902279f6564ef485289bed4.jpg

به گزارش اسپوتنیک، سیدنی گرین می گوید آووکادو چنین میوه ای است. بر اساس اطلاعات منتشره در مجله تغذیه Journal of Nutrition ، 97 درصد از زنان و 68 درصد از مردان نوعی ولع قند را تجربه می کنند. همانطور که گرین توضیح داد، این تمایل ناشی از کمبود کربوهیدرات و پروتئین در رژیم غذایی است.این متخصص تغذیه آمریکایی می گوید: آووکادو نمونه ای عالی از میوه های سرشار از فیبر و چربی های سالم است که به مبارزه با هوس خوردن شیرینی کمک می کند.یکی دیگر از عوامل در پیدایش چنین تمایلی ممکن است نوسانات سطح گلوکز خون باشد. فیبر موجود در آووکادو روند هضم را کند کرده وترشح انسولین را کاهش می‌دهد که آن هم میل به خوردن مواد غذایی شیرین را نیز کاهش می‌دهد.سیدنی گرین خوردن آووکادو را به همراه نان پخته شده با غلات کامل، سالاد، غذاهای حاوی تخم مرغ و دسرها توصیه می کند. به نظر او، این کمک می کند مدت بیشتری سیر مانده و میل به خوردن غذاهای سرشار از قند را از بین ببرید.

https://ir.sputniknews.com/20220109/اگر-یک-ماه-شیرینی-شکلات-نخورید-چه-اتفاقی-در-بدن-شما-می-افتد--9774132.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60