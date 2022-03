https://ir.sputniknews.com/20220302/متخصصان-تغذیه-راه-های-ساده-ای-را-برای-کاهش-وزن-افراد-مسن-شرح-دادند-10303879.html

متخصصان تغذیه راه های ساده ای را برای کاهش وزن افراد مسن شرح دادند

متخصصان تغذیه راه های ساده ای را برای کاهش وزن افراد مسن شرح دادند

متخصصان تغذیه راه های موثری را برای کاهش وزن افراد نام برده اند. سخنان آنها توسط در نشریه Eat This, Not That! (این را بخور نه آن!) نقل شده است. 02.03.2022, اسپوتنیک ایران

2022-03-02T18:55+0330

2022-03-02T18:55+0330

2022-03-02T18:55+0330

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/07e5/01/09/7383264_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a783cf4a8818646c8d910fc4d9224e28.jpg

به گزارش اسپوتنیک، کارشناسان توضیح دادند که با افزایش سن، زمینه هورمونی در انسان تغییر کرده ، متابولیسم کاهش یافته و توده عضلانی تنزل می یابد. همه این عوامل می توانند بر روی اندام تأثیر منفی بگذارند، اما چند قانون ساده وجود دارد که به شما کمک می کند خوش اندام باشید و وزن کم کنید.جاناتان والدز، متخصص تغذیه، خوردن فیبر محلول و نامحلول بیشتر را پیشنهاد کرد که به شما کمک می کند احساس سیری کنید. او برای حفظ ماهیچه ها، همچنین افزودن پروتئین به رژیم غذایی و خوردن 25 تا 30 گرم در هر وعده غذایی را توصیه می کند.علاوه بر این، والدز پیشنهاد کرد یک صبحانه مقوی و سالم و نوشیدن بیشتر چای سبز که حاوی آنتی اکسیدان هایی انتخاب شود که بر سلول های چربی تأثیر می گذارند.کالین توکسبری، متخصص تغذیه، بر اهمیت داشتن دفتر یادداشت روزانه تاکید کرد که در آن باید هدف تغییر سبک زندگی و همچنین مراحلی را که می توان برای رسیدن به این هدف برداشت، نوشته شود. وی خاطرنشان کرد: "کنترل وزن حوزه وسیعی است که متخصصان واقعی در آن کار می کنند. برای دستیابی به اهداف کاهش وزن طولانی مدت، ایجاد یک تیم پشتیبانی مهم است "و پیشنهاد کرد که از یک متخصص تغذیه نیز برای رسیدن به این هدف کمک گرفته شود.پیش از این، یک متخصص تغذیه از ایالات متحده گفته بود که کمبود سبزیجات در رژیم غذایی چه نوع اثرات مضری بر بدن می تواند داشته باشد. کریستن هیکمن ادعا می کند که کمبود سبزیجات در رژیم غذایی روزانه می تواند به بروز مشکلات روده ای، عدم احساس سیری پس از خوردن غذا و کمبود مواد مغذی ضروری منجر شود.

https://ir.sputniknews.com/20220218/خواب-طولانی-منجر-به-کاهش-وزن-می-شود-10167054.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60