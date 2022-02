https://ir.sputniknews.com/20220226/زیست-شناسان-مزایای-ترک-قند-را-اعلام-کردند-10257846.html

زیست شناسان مزایای ترک قند را اعلام کردند

زیست شناسان مزایای ترک قند را اعلام کردند

زیست شناسان خواستار کاهش میزان قند مصرفی شدند. 26.02.2022, اسپوتنیک ایران

2022-02-26T15:13+0330

2022-02-26T15:13+0330

2022-02-26T15:13+0330

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/07e5/03/1b/7665299_0:194:2952:1855_1920x0_80_0_0_a04cd6b8e058b097f99c4655d4085fe3.jpg

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه Eat This, Not That! (این را بخورید، نه آن را!)، دانشمندان پزشکان تعریف کردند که چگونه ترک قند برای یک ماه می تواند زندگی شما را تغییر دهد و می گویند بزرگترین مشکل اضافه شدن شکر به نوشیدنی ها از جمله نوشابه های گاز دار، تنقلات و دسرها است.اگرچه چنین افزودنی هایی غذا را خوشمزه تر می کند، اما مصرف بیش از حد آن عواقب ناگواری را به همراه خواهد داشت، به عنوان مثال، دیابت یا بیماری کبد چرب.دانشمندان آزمایشی را انجام دادند که طی آن از شرکت کنندگان خواسته شد تا تغییرات بدن خود را پس از حذف غذاهای حاوی قند اضافه شده از رژیم غذایی ثبت کنند. به گفته متخصصان، حذف قند به کاهش خطر ابتلا به دیابت، بیماری های قلبی عروقی، بیماری آلزایمر و آرتریت کمک می کند.آلیسون تالمن متخصص تغذیه توضیح داد، همچنین حذف قند از غذاها خطر ابتلا به انواع خاصی از سرطان را کاهش و انرژی انسان را افزایش می دهد. این پزشک تصریح کرد: ترک قند به مدت یک ماه می تواند برای سلامت دستگاه گوارش مفید باشد. تالمن افزود: "افرادی که به طور منظم نوشابه های شیرین می نوشند، بیشتر در معرض خطر پوسیدگی دندان هستند."مصرف بیشتر قند با افسردگی نیز مرتبط است. بنابراین، کاهش میزان قند مصرفی می تواند خلق و خو را بهبود بخشد.

https://ir.sputniknews.com/20220202/چه-نوشیدنی-هایی-کاهنده-قند-خون-هستند-9984640.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60