اولین و پربازدیدترین ویدئوی تاریخ یوتیوب +ویدئو

اولین و پربازدیدترین ویدئوی تاریخ یوتیوب +ویدئو

در روزهای اخیر یکی از اولین ویدئوهای تاریخ یوتیوب بازنشر ‌شد. 19.02.2022, اسپوتنیک ایران

2022-02-19T06:55+0330

2022-02-19T06:55+0330

2022-02-19T06:55+0330

خارج از خبرها

به گزارش اسپوتنیک، در روزهای اخیر یوتیوب ۱۷ ساله شد. کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی اولین ویدئوی یوتیوب که جاوید کریم، یکی از سه بنیانگذار یوتیوب در مقابل فیل‌ها در باغ وحش "سن دیگو" ایستاده و توضیحاتی را ارائه می‌دهد، بازنشر می‌کنند. جاوید کریم، عصر روز ۲۳ آوریل ۲۰۰۵ و بعد از راه‌اندازی این وبگاه، اولین ویدئوی یوتیوب را با عنوان "من در باغ وحش (Me at the zoo) " بارگذاری و منتشر کرد. این ویدئوی ۱۹ ثانیه‌ای تا امروز بیش از ۲۰۸ میلیون بار دیده شده است. کاربرانی از تماشای ویدئو و کیفیتی که این فیلم چند ثانیه‌ای دارد عنوان می‌کنند خاطراتی از گذشته برایشان زنده شده است. بسیاری از کاربران نیز از مفید واقع بودن این برنامه صحبت می‌کنند و برخی از آنها از درآمدزایی آن سخن می‌گویند. کاربرانی نیز با نظرات مثبت و منفی خود در پاسخ به اظهارنظر دیگر نظراتشان را عنوان می‌کنند.کاربران ایرانی نیز ضمن اینکه این پلتفرم را بهترین میدانند اما از اینکه سالهاست در ایران فیلتر است اظهار ناراحتی می‌کنند.

