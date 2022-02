https://ir.sputniknews.com/20220215/eat-this-not-that-ایالات-متحده-آنچه-علم-در-مورد-شکلات-تلخ-می-گوید-10141607.html

Eat This, Not That (ایالات متحده): آنچه علم در مورد شکلات تلخ می گوید

شیرینی های کمی وجود دارد که می توانید با خیال راحت بخورید. 15.02.2022, اسپوتنیک ایران

2022-02-15T20:15+0330

خارج از خبرها

جهان

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/108/27/1082703_0:234:2500:1640_1920x0_80_0_0_78be762781fee40f04e371e98fb8eeb2.jpg

اسپوتنیک به نقل از آن رسانه تصویری چاپ آمریکا می نویسد: از آنجایی که خوردن یک تکه شکلات تلخ قبل از خواب یک عادت نسبتاً رایج است، شاید بخواهید بدانید که این خوراکی چه تأثیری بر بدن شما دارد. ما برای شما داده های مطالعات علمی را تحلیل کردیم.۱. مصرف منظم شکلات تلخ می تواند از افزایش وزن جلوگیری کند.کاکائو حاوی یک آنتی اکسیدان قوی، فلاونوئیدی به نام پروسیانیدین الیگومریک است. مجله آمریکایی Journal of Agricultural & Food Chemistry نتایج یک مطالعه را منتشر کرد که نشان می دهد این فلاونوئید از افزایش وزن در موش ها جلوگیری می کند. حداکثر سود را از این فلاونوئید از شکلات تلخ خواهید گرفت. پروسیانیدین الیگومریک به مقدار زیاد در پودر کاکائو یافت می شود و در شکلات تلخ به وفور یافت می شود. شکلات شیری حاوی قند و شیر بسیار بیشتری است. اما به یاد داشته باشید که مصرف بیش از حد هر چیزی، حتی شکلات، منجر به افزایش وزن می شود. سعی کنید خود را به یک تکه محدود کنید.۲. خوردن شکلات تلخ به شما کمک می کند تا با استرس مقابله کنید.آیا متوجه شده اید که وقتی مضطرب هستید دستتان را به یک شکلات تلخ می برید؟ مواد موجود در این شیرینی واقعا سطح استرس را کاهش می دهد. نتایج یک مطالعه منتشر شده در "مجله تحقیقات پروتئوم" چاپ آمریکا نشان داد که شکلات تلخ می تواند به کاهش سطح هورمون های استرس مانند کورتیزول کمک کند. ۴۰ گرم شکلات در روز به مدت دو هفته به آرامش شما کمک می کند. برای دستیابی به این اثر، فقط باید نصف تکه شکلات بخورید (توصیه می کنیم شکلاتی با ۸۵ درصد کاکائو را انتخاب کنید). از آنجایی که این حدود ۲۵۰ کالری است، توصیه می کنیم این وعده را به چند مرتبه تقسیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید بعد از ظهر یک عدد آجیل را با یک مشت آجیل به عنوان میان‌وعده، یک بخش دیگر با یک آبنبات انرژی زا بر پایه بلغور جو دوسر و بقیه را بعد از شام همراه با تمشک یا میوه بوته ای دیگر میل کنید.۳. خوردن شکلات خطر ابتلا به بیماری های مزمن را کاهش می دهد.و وقتی متوجه شوید که خوردن شکلات باعث سلامت قلب می شود، آن را بیشتر دوست خواهید داشت. مجله Nutrients یک متاآنالیز انجام داد که نتایج آن حاکی از آن است که خوردن شکلات خطر توسعه بیماری های عروق کرونر قلب، سکته مغزی و دیابت را کاهش می دهد. برای رسیدن به این اثر، شما باید حداقل۱ وعده شکلات در هفته بخورید - اما نه بیشتر از ۶ بخش. اثر مفید شکلات بر روی قلب به دلیل میزان بالای فلاونوئیدها مانند اپی کاتچین، کاتچین و پروسیانیدین است. این فلاونوئیدها دارای خواص ضد فشار و ضد پلاکت خون، آنتی اکسیدان و ضد التهاب هستند.۴. میل کردن شکلات تلخ دستگاه گوارش شما را سالم نگه می دارد.برای اینکه میکرو فلور روده شما به خوبی از عهده وظایف خود برآید، لازم است "غذای" مناسب را برای آن تهیه کنید. شکلات تلخ در این امر هم به ما کمک می کند. پلی فنول های کاکائو موجود در شکلات تلخ باعث رشد باکتری هایی می شود که به مبارزه با التهاب در بدن کمک می کنند. در یک تحقیق بر روی داوطلبان سالم ، مصرف یک نوشیدنی سرشار از فلاونوئیدهای کاکائو به مدت چهار هفته منجر به رشد قابل توجه دو سویه باکتری پروبیوتیک شد، چرا که پلی فنول های کاکائو می توانند به عنوان پری بیوتیک ("غذا" برای پروبیوتیک ها) عمل کنند.۵. خوردن شکلات تلخ می تواند از التهاب در بدن جلوگیری کند.التهاب اندک به طور کلی یک پدیده مثبت است، واکنش طبیعی بدن به استرس. اما اگر التهاب مزمن رخ دهد، می توانید با مشکلات زیادی از جمله در سطح سلولی مواجه شوید. التهاب مزمن می تواند منجر به بیماری قلبی، سرطان و دیابت شود و همچنین بر میزان گرسنگی و سطح هورمون متابولیک شما تأثیر منفی بگذارد. مجله آمریکایی The American Journal of Clinical Nutrition مطالعه ای انجام داد که نشان داد مصرف متوسط ​​شکلات تلخ می تواند از التهاب در سطح سلولی جلوگیری کند و وضع سلول ها را بهبود بخشد. دانشمندان خواص ضد التهابی شکلات را به محتوای بالای فلاونوئیدهای موجود در کاکائو نسبت می دهند.

