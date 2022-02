https://ir.sputniknews.com/20220215/هنرپیشهی-ایرانی-برای-بار-دوم-از-نمونهی-جدید-عطر-خود-با-نام-نوید-رونمایی-کرد-ویدئو-عکس-10132987.html

هنرپیشه‌ی ایرانی برای بار دوم از نمونه‌ی جدید عطر خود با نام "نوید" رونمایی کرد +ویدئو، عکس

هنرپیشه‌ی ایرانی برای بار دوم از نمونه‌ی جدید عطر خود با نام "نوید" رونمایی کرد +ویدئو، عکس

نوید محمدزاده به همراه همسرش، فرشته حسینی به مال‌های سطح تهران رفتند و از عطر جدید "نوید" رونمایی کردند. 15.02.2022, اسپوتنیک ایران

2022-02-15T01:56+0330

2022-02-15T01:56+0330

2022-02-15T01:56+0330

خارج از خبرها

ایران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/339/40/3394035_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_5e33e6b86d4cb5176061c584b3473663.jpg

به گزارش اسپوتنیک، عطر ادکلن نوید محمدزاده بازیگر و ستاره سینمای ایران در انواع مردانه و زنانه در سال گذشته رونمایی و برای فروش وارد بازار شد. عطر ادکلن نوید محمدزاده در انواع مردانه و زنانه به نام‌های Navid for Him و Navid for Her وجود دارد و تا امروز از کلکسیون عطری وی ۴ عطر روانه بازار شده که عبارتند از: ادو پرفیوم زنانه نوید محمدزاده، ادو پرفیوم مردانه نوید محمدزاده، عطر سواق زنانه نوید محمدزاده و عطر سواق مردانه نوید محمدزاده. امسال نیز برای بار دیگر این هنرپیشه پرطرفدار و محبوب به همراه همسرش، فرشته حسینی به مال‌های سطح شهر تهران رفت تا از عطر جدید شرکتش رونمایی کند. وی در کنار همسرش و با طرفداران خود عکس انداخت و جعبه عطر آنها را امضا کرد. کاربران فراونی از زمانی که خبر به بازار آمدن عطر نوید محمدزاده را شنیده‌اند در صفحات اجتماعی با این موضوع شوخی‌های بسیاری می‌کنند و این موضوع را دست مایه طنز قرار داده‌اند. کاربرانی اما چون خود را از طرفداران حقیقی این هنرپیشه می‌دانند عنوان می‌کنند از این برند خرید خواهند کرد و از آن به عنوان یک عطر ایرانی برای یک ستاره سینما‌ی ایرانی که قیمت مناسبی هم دارد استفاده خواهند کرد. جمعی از کاربران هم با انتقاد از هنرمندانی که به نام خود برند عطر زده‌اند انتقاد می‌کنند و با کنایه عنوان می‌کنند گویا آنان کم درآمد دارند که دست به چنین اقدامی هم زده‌اند.

ایران

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خارج از خبرها, ایران