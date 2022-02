https://ir.sputniknews.com/20220215/قبل-از-سفر-به-آنتالیا-به-این-نکات-توجه-کنید-10140450.html

قبل از سفر به آنتالیا به این نکات توجه کنید!

شهرهای ساحلی محبوب‌‌‌ترین مقاصد گردشگری هستند. تفریحات آبی و سواحل مهم‌‌‌ترین جاذبه‌های این شهرها به شمار‌ می‌روند. آنتالیا یکی از زیباترین و پرطرفدارترین... 15.02.2022, اسپوتنیک ایران

تور آنتالیا بین گردشگران ایرانی طرفداران زیادی دارد از طرفی یکی از محبوب ترین پکیج های تور ترکیه است. این شهر آب و هوای مدیترانه ای و معتدلی دارد. آنتالیا بیش از هر چیزی به هتل‌ها و سواحلش معروف است.بهترین زمان برای سفر به آنتالیاآنتالیا آب و هوای معتدل و مدیترانه ای دارد. بهترین زمان سفر یه این شهر اوایل فروردین و اردیبهشت است. قبل از آن هوا نسبتا سرد‌ می‌شود و تابستان‌ها به دلیل ساحلی بودن، شهر هوایی نسبتا شرجی دارد. با این حال تابستان‌ها بهترین فرصت برای تفریحات آبی است.بیشتر متقاضیان تور آنتالیا فصل بهار و تابستان را انتخاب‌ می‌کنند، به همین دلیل در این بازه شهر شلوغ است و گردشگران زیادی دیده‌ می‌شود. اگر‌ می‌خواهید زمان خلوت‌‌‌تری به این شهر سفر کنید باید تور آنتالیا در زمستان و پاییز را انتخاب کنید. از طرفی در این ماه‌ها تور آنتالیا به حداقل قیمت خود‌ می‌رسد. بنابراین‌ می‌توان گفت برای سفری ارزان به آنتالیا بهترین زمان پاییز و زمستان است.نوروز فرصت خوبی برای تور ترکیه مخصوصا سفر به آنتالیا است. خصوصا هفته دوم تعطیلات که به نیمه فروردین نزدیک‌ می‌شود، هوای آنتالیا معتدل‌‌‌تر‌ می‌شود. به علاوه در نوروز در این شهر برنامه‌های شاد همراه با موسیقی زنده برگزار‌ می‌شود که جذابیت این سفر را دو چندان‌ می‌کند. استقبال از تور نوروز آنتالیا زیاد است و اگر قصد سفر با این تور را دارید حتما باید از قبل برنامه ریزی کنید.چطور هزینه‌های تور آنتالیا را کاهش دهیم؟آنتالیا شهر ساحلی پر طرفدار با هتل‌های لوکس و بی نظیر است. تور آنتالیا در مقایسه با تورهای دیگر ‌‌ترکیه کمی گران‌‌‌تر است، البته آن هم به این که چه هتل و چه پروازی را انتخاب‌ می‌کنید، بستگی دارد چون اصلی‌‌‌ترین هزینه سفرتان مربوط به همین موارد‌ می‌شود.تنوع هتل‌های آنتالیا زیاد است. در بین آن‌ها هتل‌های All و Uall پنج ستاره بهترین هتل‌های این شهر هستند. در هتل‌های All برای صرف غذا محدودیتی ندارید از صب تا 12 شب‌ می‌توانید علاوه از وعده‌های اصلی غذا از انواع میان وعده‌ها هم استفاده کنید. اغلب هتل‌های چهار ستاره All هستند. در هتل‌های Uall‌ می‌توانید به صورت 24 ساعته از منوی رستوران‌ها و کافه‌های هتل استفاده کنید.علاوه بر این‌ها، این هتل‌ها خدمات و امکانات گسترده و بی نظیری دارند که دیگر حتی لازم نیست از هتل خارج شوید. انواع سالن‌های ورزشی، زمین‌های بازی مختلف برای کودکان، خدمات ماساژ و اسپا، صرافی، سالن نمایش و موسیقی، فروشگاه برای خرید سوغاتی و ... از جمله امکانات این هتل‌ها است. همین طور اغلب آن‌ها ساحل اختصاصی هم دارند. طبیعتا اقامت در این هتل‌ها کمی گران‌‌‌تر است. به جای آن انتخاب هتل‌های سه ستاره و معمولی‌ می‌تواند هزینه‌های تور آنتالیا را کاهش دهد.پرواز‌های تورهای خارجی هم هزینه‌های متفاوتی دارند. به طور کلی خرید بلیط هواپیما سه کلاس کیفی دارد. بلیط‌های اکونومی ارزان‌‌‌ترین آن‌ها است و بعد از آن بلیط‌های بیزینس کلاس قرار‌ می‌گیرد. در نهایت بلیط‌های فرست کلاس بیشترین قیمت را دارد که به همان اندازه هم خدمات ارائه‌ می‌دهد.مثلا در پروازهای اکونومی از شما تنها با یک نوشیدنی و غذای سرد پذیرایی‌ می‌شود این در حالی است که در پروازهای بیزینس کلاس و فرست کلاس برای گردشگران غذای گرم‌ می‌آورند. حتی قبل از سرو غذا به آن‌ها منو هم داده‌ می‌شود. برای خرید بلیط هواپیما فرست کلاس باید هزینه بیشتری پرداخت کنید. پروازهای فرست کلاس خارجی گران‌‌‌ترین‌ها هستند. در مقابل بلیط‌های اکونومی شرکت‌های داخلی کم‌‌‌ترین قیمت را دارند.با این حساب برای رزرو تور ارزان آنتالیا‌ می‌توانید به سراغ بلیط هواپیما اکونومی بروید و همین طور هتل‌های چهار ستاره را انتخاب کنید.برای تور لحظه آخری آنتالیا آماده اید؟تور لحظه آخری و خرید بلیط چارتر بهترین راه برای سفر ارزان‌‌‌تر به آنتالیا است. البته تورهای لحظه آخری برای سفرهای خارج از کشور کمی فرق دارد. با وجود این که تور ترکیه برای هیچ کدام از شهرهایش نیاز به ویزا ندارد اما لازم است پاسپورت داشته باشید. به همین دلیل تنها افرادی‌ می‌توانند برای این تورها اقدام کنند که پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه داشته باشند. همین طور در سفرهای خارجی حتما باید تست Pcr که بیش از 72 ساعت از آن نگذشته باشد، همراه داشته باشید. در تور‌های لحظه آخری همیشه باید آماده سفر باشید چون از زمان رزرو تور تا زمان برگزاری آن خیلی فرصت ندارید.از طرفی تصور نکنید این تورها همیشه در دسترس هستند. برعکس در زمان‌هایی مانند نوروز و تابستان استقبال بسیار بالاست و تقریبا تورهای لحظه آخری کمی وجود دارد. از نظر قیمت این تورها نسبت به تورهای معمولی ارزان‌‌‌تر هستند اما خب منتظر ماندن برای آن‌ها کمی ریسک دارد. مثلا اگر برنامه سفر داشته باشید و به امید تورهای لحظه آخری صبر کنید، ممکن است اصلا نتوانید تور مورد نظرتان را پیدا کنید. به همین دلیل پیشنهاد‌ می‌دهم اگر قصدتان برای سفر جدی است بهتر است به صورت سیستمی از قبل همه چیز را رزرو کنید.پشت پرده تور ارزان آنتالیاتور ارزان دلایل مختلفی‌ می‌تواند داشته باشد. خرید بلیط چارتر، هتل ارزان‌‌‌تر، تور لحظه آخری، سفر در زمان‌های کم توریست‌ می‌تواند دلایل منطقی برای تور آنتالیا ارزان باشد. اما این نکته را فراموش نکنید که تفاوت قیمت بیش از اندازه ممکن به دلیل کیفیت پایین باشد. به همین دلیل باید تور خود را باید از آژانس معتبر تهیه کنید.از طرفی بیشترین جذابیت تور آنتالیا مربوط به هتل‌هایش‌ می‌شود. بنابراین اقامت در بعضی از هتل‌ها ممکن است اصلا برای تان جذاب نباشد. اغلب گردشگران تور آنتالیا شاید در طول سفر تنها یکی دو بار از هتل خارج شوند و شاید هم اصلا از هنل بیرون نروند.در نهایت بررسی و خرید تور آنتالیا را به درستی انجام دهید تا بعدا پشیمان نشوید. بهتر است از چند ماه قبل حسابی تحقیق کنید و کار را به کارشناسان این حوزه بسپارید.

