جزئیات تاجگذاری پرنس چارلز و همسرش

جزئیات تاجگذاری پرنس چارلز و همسرش

در بریتانیا اعلام شد که مراسم تاجگذاری، کوتاه‌تر و ارزان‌تر خواهد بود. 14.02.2022, اسپوتنیک ایران

سیاسی

جهان

به گزارش اسپوتنیک به نقل از " The Mail on Sunday"، در بریتانا تحت عنوان کد شده Operation Golden Orb، برنامه تاجگذاری پرنس چارلز و همسرش طراحی می شود.گروه های مختلف اجتماعی و دینی می توانند در این مراسم حضور داشته باشند.تاجگذاری الیزابت دوم روز 2 ژوئن 1953 برگزار شد و هزینه آن 46 میلیون پوند استرلینگ بود. اما پرنس چارلز خواهان مراسم ارزان تر است.شایات ذکر است که ملکه الیزابت دوم در یک بیانیه‌ای تاریخی اعلام کرده است که کاملیا همسر شاهزاده چارلز ملکه بعدی انگلیس خواهد شد.ملکه الیزابت دوم 95ساله بیانیه جشن پلاتینیوم را صادر کرده است تا به سال‌ها نااطمینانی پایان دهد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، زمانی که چارلز فرزند ملکه عنوان پادشاه را کسب و تاجگذاری کند، کاملیا دوشس کورنوال ملکه خواهد شد. در این پیام او از ملت برای "وفاداری و محبتی" که در طول سلطنت طولانی خود دریافت کرده بود تشکر کرد.همچنین در پیام ملکه آمده است: "هنگامی‌که پسرم چارلز در زمان مقدر پادشاه شد، می‌دانم که از او و همسرش کامیلا، همان حمایتی را خواهید کرد که از من کردید. این آرزوی صمیمانه من است که در آن زمان همچنان که او به خدمت وفادارانه خود ادامه می‌دهد کامیلا به‌عنوان ملکه همسر شناخته شود".زمانی که دوشس کورنوال در سال ۲۰۰۵ با شاهزاده ولز ازدواج کرد، از سوی دربار بریتانیا علیاحضرت شاهزاده همسر (HRH The Princess Consort) نامیده شد.

