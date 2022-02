https://ir.sputniknews.com/20220209/نرخ--منصفانه-برای-بیت-کوین-اعلام-شد-10080667.html

نرخ منصفانه برای بیت کوین اعلام شد

نرخ منصفانه برای بیت کوین اعلام شد

ارزش واقعی بیت کوین بر اساس نوسانات آن در مقایسه با طلا اکنون حدود 12 درصد کمتر از قیمت فعلی آن است. 09.02.2022, اسپوتنیک ایران

2022-02-09T16:50+0330

2022-02-09T16:50+0330

2022-02-09T16:50+0330

اقتصادی

جهان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/511/69/5116910_0:96:3073:1824_1920x0_80_0_0_f36a6fe0fe4e1fd03d4f9481905b9c25.jpg

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، ارزش منصفانه این ارز رمزنگاری شده توسط متخصصان شرکت مالی JPMorgan Chase& Co تعیین شده است.به گفته استراتژیست های شرکت JPMorgan Chase & Co، با در نظر داشتن نوسانات تقریباً چهار برابر بیت کوین در مقایسه با طلا، ارزش واقعی این ارز دیجیتال اکنون حدود 38000 دلار است. اگر نوسانات آن به میزان سه برابر کاهش یابد، ارزش واقعی آن به 50000 دلار افزایش می یابد. یادآور می شود تا ساعت 14 امروز به وقت تهران ، بیت کوین 43660 دلار به ازای هر سکه آن معامله می شد.اقتصاددانان نوسانات در نرخ بیت کوین را مشکل اصلی در رابطه با این ترز دیجیتال می دانند. در گزارش شرکت JPMorgan Chase& Co آمده است: "بزرگ‌ترین مانع پیش روی بیت‌کوین، نوسانات و دوره‌های رونق و رکود آن است که مانع پذیرش بیشتر این ارز دیجیتال به عنوان یک ارز نهادینه می‌شود. در تئوری، هدف بلندمدت بیت کوین رسیدن به سطحی است که ارزش کل بازار آن برابر با ارزش کل طلایی باشد که افراد برای مقاصد سرمایه گذاری در اختیار دارند.اقتصاددانان شرکت JPMorgan Chase & Co همچنین خاطرنشان کردند که تغییر ارزش ارز دیجیتال بیت کوین در ژانویه به اندازه ماه مه نبوده که قیمت بیت کوین 50 درصد سقوط کرد. با این حال، برخی از شاخص‌ها همچنان به یک "روند نزولی طولانی‌تر و در نتیجه نگران‌کننده‌تر" برای بیت‌کوین در بازار اشاره می‌کنند.طلا به دلیل مقاومت در برابر شوک های بازار بهتر از بیت کوین محسوب می شود. از ابتدای سال، قیمت این فلز گرانبها با وجود رشد بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری ایالات متحده و سایر عوامل ثابت مانده است.

https://ir.sputniknews.com/20211105/مهاجم-تیم-ملی-ایران-سهامدار-رمز-ارز-شد-8444741.html

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصادی, جهان